Journée spéciale pour les enfants au Château de Fayolle Petits Fantômes Tocane-Saint-Apre

Journée spéciale pour les enfants au Château de Fayolle Petits Fantômes
Château de Fayolle Tocane-Saint-Apre Dordogne
Début : 2025-10-22
fin : 2025-10-22
2025-10-22
Les mercredis (22/10 et 29/10) entre 10h et 18h (dernière entrée à 17h)
Sur réservation pour ceux qui souhaitent prendre part aux chasses aux bonbons
Entrée sur site incluant une visite libre offerte à 5€ pour tous les enfants et leurs accompagnants
Les vacances, c’est la fête des enfants !
Venez passer une journée festive en famille au Château de Fayolle et profitez des animations spécialement concoctées pour vos petits bouts de chou
– Atelier de costume et de maquillage (gratuit)
– Balades à poneys (5 € la balade)
– Chasse aux bonbons à 16h (inscription fortement conseillée)
10h-18h (dernière entrée à 17h)
Entrée sur site incluant une visite libre offerte à 5 € pour tous les enfants et leurs accompagnants .
Château de Fayolle Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 45 74
English : Journée spéciale pour les enfants au Château de Fayolle Petits Fantômes
Wednesdays (22/10 and 29/10) between 10am and 6pm (last entry at 5pm)
Reservations required for trick-or-treaters
On-site admission including a free tour at 5? for all children and accompanying adults
The vacations are a children’s holiday!
German : Journée spéciale pour les enfants au Château de Fayolle Petits Fantômes
Mittwochs (22.10. und 29.10.) zwischen 10:00 und 18:00 Uhr (letzter Einlass um 17:00 Uhr)
Mit Voranmeldung für diejenigen, die an der Süßigkeitenjagd teilnehmen möchten
Eintritt vor Ort inklusive einer kostenlosen Führung für 5? für alle Kinder und ihre Begleitpersonen
Ferienzeit ist Kinderzeit!
Italiano :
Mercoledì (22/10 e 29/10) dalle 10.00 alle 18.00 (ultimo ingresso alle 17.00)
Prenotazione obbligatoria per chi fa dolcetto o scherzetto
L’ingresso al sito comprende una visita gratuita per 5? per tutti i bambini e i loro accompagnatori
Le vacanze sono una vacanza per bambini!
Espanol : Journée spéciale pour les enfants au Château de Fayolle Petits Fantômes
Miércoles (22/10 y 29/10) entre las 10h y las 18h (última entrada a las 17h)
Se requiere reserva previa para el truco o trato
La entrada al recinto incluye una visita gratuita de 5? para todos los niños y sus cuidadores
Las vacaciones son para los niños
L’événement Journée spéciale pour les enfants au Château de Fayolle Petits Fantômes Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2025-10-17 par Vallée de l’Isle en Périgord