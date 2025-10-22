Journée spéciale pour les enfants au Château de Fayolle Petits Fantômes Tocane-Saint-Apre

Journée spéciale pour les enfants au Château de Fayolle Petits Fantômes Tocane-Saint-Apre mercredi 22 octobre 2025.

Journée spéciale pour les enfants au Château de Fayolle Petits Fantômes

Château de Fayolle Tocane-Saint-Apre Dordogne

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-22

2025-10-22

Les mercredis (22/10 et 29/10) entre 10h et 18h (dernière entrée à 17h)

Sur réservation pour ceux qui souhaitent prendre part aux chasses aux bonbons

Entrée sur site incluant une visite libre offerte à 5€ pour tous les enfants et leurs accompagnants

Les vacances, c’est la fête des enfants !

Venez passer une journée festive en famille au Château de Fayolle et profitez des animations spécialement concoctées pour vos petits bouts de chou

– Atelier de costume et de maquillage (gratuit)

– Balades à poneys (5 € la balade)

– Chasse aux bonbons à 16h (inscription fortement conseillée)

10h-18h (dernière entrée à 17h)

Entrée sur site incluant une visite libre offerte à 5 € pour tous les enfants et leurs accompagnants .

Château de Fayolle Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 45 74

English : Journée spéciale pour les enfants au Château de Fayolle Petits Fantômes

Wednesdays (22/10 and 29/10) between 10am and 6pm (last entry at 5pm)

Reservations required for trick-or-treaters

On-site admission including a free tour at 5? for all children and accompanying adults

The vacations are a children’s holiday!

German : Journée spéciale pour les enfants au Château de Fayolle Petits Fantômes

Mittwochs (22.10. und 29.10.) zwischen 10:00 und 18:00 Uhr (letzter Einlass um 17:00 Uhr)

Mit Voranmeldung für diejenigen, die an der Süßigkeitenjagd teilnehmen möchten

Eintritt vor Ort inklusive einer kostenlosen Führung für 5? für alle Kinder und ihre Begleitpersonen

Ferienzeit ist Kinderzeit!

Italiano :

Mercoledì (22/10 e 29/10) dalle 10.00 alle 18.00 (ultimo ingresso alle 17.00)

Prenotazione obbligatoria per chi fa dolcetto o scherzetto

L’ingresso al sito comprende una visita gratuita per 5? per tutti i bambini e i loro accompagnatori

Le vacanze sono una vacanza per bambini!

Espanol : Journée spéciale pour les enfants au Château de Fayolle Petits Fantômes

Miércoles (22/10 y 29/10) entre las 10h y las 18h (última entrada a las 17h)

Se requiere reserva previa para el truco o trato

La entrada al recinto incluye una visita gratuita de 5? para todos los niños y sus cuidadores

Las vacaciones son para los niños

