Journée spéciale Rétrogaming & Jeux

Place de Verdun Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-02-14 18:00:00

Date(s) :

2026-02-14

La MJC/Centre Social de Saumur, en partenariat avec l’association RGV, organise une journée spéciale Rétrogaming & Jeux, dans ses locaux.

Cet événement gratuit et ouvert à tous invite le public à (re)découvrir le plaisir du jeu sous toutes ses formes, dans une ambiance conviviale et intergénérationnelle.

Tout au long de la journée, les visiteurs profitent de nombreuses animations

– Consoles de jeux rétro

– Bornes d’arcade

– Jeux de société et jeux en bois

– Jeux traditionnels

Cette journée a pour objectif de favoriser les échanges entre générations, de valoriser la culture ludique et de proposer un temps de rencontre accessible à tous, familles, enfants, adolescents et adultes.

À travers cette initiative, la MJC Centre Social de Saumur réaffirme son engagement en faveur du lien social, de la culture et du vivre-ensemble, en proposant un événement fédérateur autour du jeu et de la nostalgie.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 14 février 2026 de 10h à 18h. .

Place de Verdun Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 38 23 40 communication@mjcsaumur.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The MJC/Centre Social de Saumur, in partnership with the RGV association, is organizing a special Retrogaming & Games day on its premises.

L’événement Journée spéciale Rétrogaming & Jeux Saumur a été mis à jour le 2026-02-03 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME