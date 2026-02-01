Journée spéciale Rétrogaming & Jeux Saumur
Journée spéciale Rétrogaming & Jeux
Place de Verdun Saumur Maine-et-Loire
Début : 2026-02-14 10:00:00
fin : 2026-02-14 18:00:00
2026-02-14
La MJC/Centre Social de Saumur, en partenariat avec l’association RGV, organise une journée spéciale Rétrogaming & Jeux, dans ses locaux.
Cet événement gratuit et ouvert à tous invite le public à (re)découvrir le plaisir du jeu sous toutes ses formes, dans une ambiance conviviale et intergénérationnelle.
Tout au long de la journée, les visiteurs profitent de nombreuses animations
– Consoles de jeux rétro
– Bornes d’arcade
– Jeux de société et jeux en bois
– Jeux traditionnels
Cette journée a pour objectif de favoriser les échanges entre générations, de valoriser la culture ludique et de proposer un temps de rencontre accessible à tous, familles, enfants, adolescents et adultes.
À travers cette initiative, la MJC Centre Social de Saumur réaffirme son engagement en faveur du lien social, de la culture et du vivre-ensemble, en proposant un événement fédérateur autour du jeu et de la nostalgie.
PRECISIONS HORAIRES
Samedi 14 février 2026 de 10h à 18h. .
Place de Verdun Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 38 23 40 communication@mjcsaumur.com
English :
The MJC/Centre Social de Saumur, in partnership with the RGV association, is organizing a special Retrogaming & Games day on its premises.
