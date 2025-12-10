Journée Spéciale Tintin Et le Mystère De La Toison d’Or | Lancement du 1er Album de Tintin en Langue Gasconne CGR Tarnos

Journée Spéciale Tintin Et le Mystère De La Toison d’Or | Lancement du 1er Album de Tintin en Langue Gasconne

CGR 60 Boulevard Jacques Duclos Tarnos Landes

Venez participer au lancement du premier album de Tintin de Hergé traduite en langue gasconne à partir de 10h. Expositions, vente de l’album Las Jòias de la Castafiòra limité à 2000 exemplaires, suivie d’une projection à 14h du film Tintin Et le Mystère De La Toison d’Or.

Vous pourrez tenter de gagner 1 de ces exemplaires en édition ultra limitée !

Expositions entrée libre.

Tarifs film

Le Club CGR 7€ la place.

Sinon tarifs CGR en vigueur.

Infos & Horaires sur www.cgrcinemas.fr .

CGR 60 Boulevard Jacques Duclos Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine

