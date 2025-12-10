Journée Spéciale Tintin Et le Mystère De La Toison d’Or | Lancement du 1er Album de Tintin en Langue Gasconne CGR Tarnos
Journée Spéciale Tintin Et le Mystère De La Toison d’Or | Lancement du 1er Album de Tintin en Langue Gasconne CGR Tarnos dimanche 14 décembre 2025.
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Venez participer au lancement du premier album de Tintin de Hergé traduite en langue gasconne à partir de 10h. Expositions, vente de l’album Las Jòias de la Castafiòra limité à 2000 exemplaires, suivie d’une projection à 14h du film Tintin Et le Mystère De La Toison d’Or.
Vous pourrez tenter de gagner 1 de ces exemplaires en édition ultra limitée !
Expositions entrée libre.
Tarifs film
Le Club CGR 7€ la place.
Sinon tarifs CGR en vigueur.
Infos & Horaires sur www.cgrcinemas.fr .
CGR 60 Boulevard Jacques Duclos Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine
