JOURNÉE SPECTACLE À LA CHAPELLE RESTAURANT LA CHAPELLE Bagnères-de-Luchon

JOURNÉE SPECTACLE À LA CHAPELLE
RESTAURANT LA CHAPELLE Plateau de Superbagnères Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne
Début : 2025-09-13 16:30:00
fin : 2025-09-13
2025-09-13
2 spectacles de théâtre seront proposés par Solastalgia 2093 x Rodrigo et Gabriela l’un à 16h30 et l’autre à 19h30.
16h30 conte futuriste, histoire d’amitié et d’effondrement, dystopique et aventureuse. Jeune et tout pblic.
19h30 le célèbre duo revient avec son cabaret repas Amores Perdidos, humour et tragédie. Tout public. .
RESTAURANT LA CHAPELLE Plateau de Superbagnères Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 55 89
English :
2 theater performances will be offered by Solastalgia 2093 x Rodrigo et Gabriela: one at 4:30pm and the other at 7:30pm.
German :
2 Theateraufführungen werden von Solastalgia 2093 x Rodrigo und Gabriela angeboten: eine um 16:30 Uhr und eine um 19:30 Uhr.
Italiano :
2 spettacoli teatrali saranno realizzati da Solastalgia 2093 x Rodrigo e Gabriela: uno alle 16.30 e l’altro alle 19.30.
Espanol :
solastalgia 2093 x Rodrigo y Gabriela ofrecerá 2 representaciones teatrales: una a las 16.30 h y otra a las 19.30 h.
