Coutances

Journée Sport Découverte

Parc des sports Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 13:00:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Journée Sport Découverte organisée par Coutances mer et bocage, en partenariat avec les associations sportives locales.

Samedi 27 juin 2026

De 13h à 18h

Parc des sports de Coutances

Au programme

Découverte et initiation à plusieurs disciplines sportives

Rencontres avec les associations du territoire

Moment convivial à partager entre collègues, en famille ou entre amis

Que vous soyez sportif débutant ou confirmé, c’est l’occasion idéale de tester de nouvelles activités et de profiter d’un après-midi dynamique !

N’hésitez pas à venir nombreux pour découvrir l’offre sportive locale et passer un agréable moment. .

Parc des sports Coutances 50200 Manche Normandie

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English : Journée Sport Découverte

L’événement Journée Sport Découverte Coutances a été mis à jour le 2026-06-13 par Coutances Tourisme