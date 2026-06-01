Journée Sport Découverte Coutances
Journée Sport Découverte Coutances samedi 27 juin 2026.
Coutances
Journée Sport Découverte
Parc des sports Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 13:00:00
fin : 2026-06-27 18:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Journée Sport Découverte organisée par Coutances mer et bocage, en partenariat avec les associations sportives locales.
Samedi 27 juin 2026
De 13h à 18h
Parc des sports de Coutances
Au programme
Découverte et initiation à plusieurs disciplines sportives
Rencontres avec les associations du territoire
Moment convivial à partager entre collègues, en famille ou entre amis
Que vous soyez sportif débutant ou confirmé, c’est l’occasion idéale de tester de nouvelles activités et de profiter d’un après-midi dynamique !
N’hésitez pas à venir nombreux pour découvrir l’offre sportive locale et passer un agréable moment. .
Parc des sports Coutances 50200 Manche Normandie
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English : Journée Sport Découverte
L’événement Journée Sport Découverte Coutances a été mis à jour le 2026-06-13 par Coutances Tourisme
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