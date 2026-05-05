Journée Sport partagé La Farlède, la Farlède, La Farlède

Journée Sport partagé La Farlède Mardi 12 mai, 09h30 la Farlède Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-12T09:30:00+02:00 – 2026-05-12T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-12T09:30:00+02:00 – 2026-05-12T16:00:00+02:00

Accueil de 3 collèges + 3 écoles primaires.

Le principe : 1 élève en situation de handicap est accompagné par un autre élève de son établissement.

7 ateliers sportifs.

Vélo, Pickleball, Volley, Handball, Cécifoot.

la Farlède rue de la gare la farlède La Farlède 83210 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://opuss.unss.org/ »}]

Accueil de 120 élèves dont la moitié en situation de handicap avec découverte d’ateliers sportifs dont le vélo.