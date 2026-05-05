Journée Sport partagé La Farlède, la Farlède, La Farlède
Journée Sport partagé La Farlède, la Farlède, La Farlède mardi 12 mai 2026.
Journée Sport partagé La Farlède Mardi 12 mai, 09h30 la Farlède Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-12T09:30:00+02:00 – 2026-05-12T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-12T09:30:00+02:00 – 2026-05-12T16:00:00+02:00
Accueil de 3 collèges + 3 écoles primaires.
Le principe : 1 élève en situation de handicap est accompagné par un autre élève de son établissement.
7 ateliers sportifs.
Vélo, Pickleball, Volley, Handball, Cécifoot.
la Farlède rue de la gare la farlède La Farlède 83210 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://opuss.unss.org/ »}]
Accueil de 120 élèves dont la moitié en situation de handicap avec découverte d’ateliers sportifs dont le vélo.