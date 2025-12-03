Journée Sport pour tous L’évènement qui réunit autour de l’inclusion et du sport ! Rue Fernand Labbé Lamballe-Armor

Journée Sport pour tous L’évènement qui réunit autour de l’inclusion et du sport !

Halles des Sports du Liffré, Rue Fernand Labbé, Lamballe-Armor, Côtes-d'Armor

La journée Sport pour tous revient pour sa 2ème édition ! Un aperçu du programme ? Parcours fauteuils, atelier de réalité virtuelle, initiation au parasport comme la boccia, l’escalade adaptée, le yoga sur chaise, du judo et biens d’autres ! Mais aussi un forum avec des associations et acteurs du parasport et handisport. Sans oublier une table ronde qui reviendra sur la loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances des personnes en situation de handicap. Programme complet sur lamballe-terre-mer.bzh .

