Journée Sport-Santé Arue

Journée Sport-Santé Arue samedi 4 octobre 2025.

Journée Sport-Santé

Arue Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Stands, animations et balades seront proposées pour sensibiliser le grand public aux bienfaits d’une activité physique régulière sur la santé.

Le Parc naturel régional des Landes de Gascogne se joint à la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé Haute Lande Armagnac et au Contrat Local de Santé Pôle Haute Lande pour proposer aux habitants une journée dédiée au Sport-Santé. Stands, animations et balades seront proposées pour sensibiliser le grand public aux bienfaits d’une activité physique régulière sur la santé.

Au programme

– à 11h et 14h30 2 balades à pied en forêt, commentées par un animateur nature du Parc naturel régional, à partir de 6 ans et sur inscription conseillée. Places limitées à 20 personnes. Tenue adaptée et chaussures de marche à prévoir.

– Toute la journée, en autonomie un itinéraire pédestre en forêt, un itinéraire VTT en forêt, un accrobranche pour les 3-12 ans (sous la surveillance des parents), accès au Pumptrack, au fronton, aux terrains de basket et de football .

Arue 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine info@parc-landes-de-gascogne.fr

English : Journée Sport-Santé

Stands, events and walks will be on offer to raise public awareness of the health benefits of regular physical activity.

German : Journée Sport-Santé

Stände, Animationen und Spaziergänge werden angeboten, um die breite Öffentlichkeit für die gesundheitlichen Vorteile regelmäßiger körperlicher Aktivität zu sensibilisieren.

Italiano :

Stand, eventi e passeggiate saranno offerti per sensibilizzare il pubblico sui benefici per la salute di una regolare attività fisica.

Espanol : Journée Sport-Santé

Se ofrecerán stands, actos y paseos para sensibilizar a la población sobre los beneficios para la salud de la actividad física regular.

