Journée Sport-Santé Arue
Journée Sport-Santé Arue samedi 4 octobre 2025.
Journée Sport-Santé
Arue Landes
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Stands, animations et balades seront proposées pour sensibiliser le grand public aux bienfaits d’une activité physique régulière sur la santé.
Le Parc naturel régional des Landes de Gascogne se joint à la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé Haute Lande Armagnac et au Contrat Local de Santé Pôle Haute Lande pour proposer aux habitants une journée dédiée au Sport-Santé. Stands, animations et balades seront proposées pour sensibiliser le grand public aux bienfaits d’une activité physique régulière sur la santé.
Au programme
– à 11h et 14h30 2 balades à pied en forêt, commentées par un animateur nature du Parc naturel régional, à partir de 6 ans et sur inscription conseillée. Places limitées à 20 personnes. Tenue adaptée et chaussures de marche à prévoir.
– Toute la journée, en autonomie un itinéraire pédestre en forêt, un itinéraire VTT en forêt, un accrobranche pour les 3-12 ans (sous la surveillance des parents), accès au Pumptrack, au fronton, aux terrains de basket et de football .
Arue 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine info@parc-landes-de-gascogne.fr
English : Journée Sport-Santé
Stands, events and walks will be on offer to raise public awareness of the health benefits of regular physical activity.
German : Journée Sport-Santé
Stände, Animationen und Spaziergänge werden angeboten, um die breite Öffentlichkeit für die gesundheitlichen Vorteile regelmäßiger körperlicher Aktivität zu sensibilisieren.
Italiano :
Stand, eventi e passeggiate saranno offerti per sensibilizzare il pubblico sui benefici per la salute di una regolare attività fisica.
Espanol : Journée Sport-Santé
Se ofrecerán stands, actos y paseos para sensibilizar a la población sobre los beneficios para la salud de la actividad física regular.
L’événement Journée Sport-Santé Arue a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Landes d’Armagnac