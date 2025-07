Journée Sport Santé Saint-Affrique

Journée Sport Santé Saint-Affrique samedi 20 septembre 2025.

Journée Sport Santé

boulevard de Verdun Saint-Affrique Aveyron

Début : Samedi 2025-09-20

Première édition de la journée sport santé sur Saint Affrique !

Que vous soyez un passionné de sport ou juste curieux d’en apprendre plus cette journée et pensée pour tous. Des enfants aux grands parents en passant par les ados.

9h30 2 sorties vélo ( pas de prêt de matériel).

12h pique-nique tiré du sac et échange avec une diététicienne sportive.

De 14h à 17h ateliers sport santé pour tous.

De 18h à 20h: échange et débat avec des professionnels du sport. .

English :

First edition of the Saint Affrique healthy sports day!

German :

Erste Ausgabe des Gesundheitssporttages in Saint Affrique!

Italiano :

Saint Affrique ospita la sua prima giornata della salute e dello sport!

Espanol :

Saint Affrique celebra su primera jornada de salud y deporte

