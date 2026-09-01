Journée Sport Vitalité Stade des Rochettes Bellac

Informations pratiques

Bellac

Journée Sport Vitalité

Stade des Rochettes Rue des Rochettes Bellac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Journée Sport Vitalité à Bellac : place à l’énergie et au plaisir de bouger ! Le temps d’une journée, venez découvrir une belle variété d’activités physiques accessibles à tous. Le matin, chaussez vos baskets pour une randonnée de 5 ou 10 km et profitez d’une initiation à la marche nordique. L’après-midi, laissez-vous tenter par le Pound, la Zumba, la Gym Oxygène, le Body Zen ou encore le Cardio Fitness. En famille, petits et grands pourront également participer à un parcours Sport Santé adapté. Une journée conviviale pour prendre soin de soi, se dépenser et découvrir de nouvelles façons de bouger, dans une ambiance chaleureuse. Activités gratuites et ouvertes à tous. Buvette sur place. Inscriptions sur place. .

Stade des Rochettes Rue des Rochettes Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 65 88 23 codep.gv87@orange.fr

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English : Journée Sport Vitalité

L’événement Journée Sport Vitalité Bellac a été mis à jour le 2026-09-10 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons – Pays du Haut Limousin