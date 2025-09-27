JOURNÉE SPORTIVE & GOURMANDE SUR L’AUBRAC Les Salces

JOURNÉE SPORTIVE & GOURMANDE SUR L’AUBRAC

9h45 Accueil café brioche

10h30 Course d’orientation

12h Repas dans le Buron ( Menu Charcuterie, Aligot, Plateau fromage, Dessert, Café)

15h Rando sur l’Aubrac, boucle de 6km.

28€ par personne.

Reservation obligatoire au 06 37 44 41 13 ou 06 73 22 97 50.

Plus d’infos sur leurs réseaux Facebook ou instagram

Les filles de Loz’Trip vous donnent rendez-vous au Relais des Lacs pour une nouvelle journée sportive et gourmande sur l’Aubrac !

Au programme de la journée

Pour la course d’orientation 2 manières de la faire.

Top chrono Partez en courant et jouez la montre pour aller chercher les balises en un temps record.

Pépouze Partez en marchant sans chrono, l’essentiel est de trouver les balises et répondre aux questions !

English :

9:45am: Welcome coffee brioche

10:30 am: Orienteering race

12pm: Meal in the Buron (Menu: Charcuterie, Aligot, Cheese platter, Dessert, Coffee)

3pm: Aubrac hike, 6km loop.

28? per person.

Booking essential on 06 37 44 41 13 or 06 73 22 97 50.

More info on their networks: Facebook or instagram

German :

9.45 Uhr: Empfang Kaffee Brioche

10.30 Uhr: Orientierungslauf

12h Mahlzeit im Buron (Menü: Wurstwaren, Aligot, Käseplatte, Dessert, Kaffee)

15 Uhr: Wanderung auf dem Aubrac, 6 km lange Schleife.

28? pro Person.

Reservierung erforderlich unter 06 37 44 41 13 oder 06 73 22 97 50.

Weitere Informationen auf ihren Netzwerken: Facebook oder Instagram

Italiano :

9.45: Caffè di benvenuto con brioche

10.30: Gara di orienteering

12.00: Pranzo nel Buron (Menu: Charcuterie, Aligot, Formaggio, Dessert, Caffè)

ore 15.00: Passeggiata di Aubrac, anello di 6 km.

28? a persona.

Prenotazione obbligatoria allo 06 37 44 41 13 o allo 06 73 22 97 50.

Maggiori informazioni sulle loro reti: Facebook o instagram

Espanol :

9.45h: Café brioche de bienvenida

10h30: Carrera de orientación

12h: Comida en el Buron (Menú: Charcutería, Aligot, Tabla de quesos, Postre, Café)

15h: Paseo por el Aubrac, circuito de 6 km.

28? por persona.

Imprescindible reservar en el 06 37 44 41 13 o en el 06 73 22 97 50.

Más información en sus redes: Facebook o instagram

