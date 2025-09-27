JOURNÉE SPORTIVE & GOURMANDE SUR L’AUBRAC Les Salces
JOURNÉE SPORTIVE & GOURMANDE SUR L’AUBRAC Les Salces samedi 27 septembre 2025.
JOURNÉE SPORTIVE & GOURMANDE SUR L’AUBRAC
Relais des Lacs Les Salces Lozère
9h45 Accueil café brioche
10h30 Course d’orientation
12h Repas dans le Buron ( Menu Charcuterie, Aligot, Plateau fromage, Dessert, Café)
15h Rando sur l’Aubrac, boucle de 6km.
28€ par personne.
Reservation obligatoire au 06 37 44 41 13 ou 06 73 22 97 50.
Plus d’infos sur leurs réseaux Facebook ou instagram
Les filles de Loz’Trip vous donnent rendez-vous au Relais des Lacs pour une nouvelle journée sportive et gourmande sur l’Aubrac !
Au programme de la journée
Relais des Lacs Les Salces 48100 Lozère Occitanie +33 6 37 44 41 13
English :
9:45am: Welcome coffee brioche
10:30 am: Orienteering race
12pm: Meal in the Buron (Menu: Charcuterie, Aligot, Cheese platter, Dessert, Coffee)
3pm: Aubrac hike, 6km loop.
28? per person.
Booking essential on 06 37 44 41 13 or 06 73 22 97 50.
More info on their networks: Facebook or instagram
German :
9.45 Uhr: Empfang Kaffee Brioche
10.30 Uhr: Orientierungslauf
12h Mahlzeit im Buron (Menü: Wurstwaren, Aligot, Käseplatte, Dessert, Kaffee)
15 Uhr: Wanderung auf dem Aubrac, 6 km lange Schleife.
28? pro Person.
Reservierung erforderlich unter 06 37 44 41 13 oder 06 73 22 97 50.
Weitere Informationen auf ihren Netzwerken: Facebook oder Instagram
Italiano :
9.45: Caffè di benvenuto con brioche
10.30: Gara di orienteering
12.00: Pranzo nel Buron (Menu: Charcuterie, Aligot, Formaggio, Dessert, Caffè)
ore 15.00: Passeggiata di Aubrac, anello di 6 km.
28? a persona.
Prenotazione obbligatoria allo 06 37 44 41 13 o allo 06 73 22 97 50.
Maggiori informazioni sulle loro reti: Facebook o instagram
Espanol :
9.45h: Café brioche de bienvenida
10h30: Carrera de orientación
12h: Comida en el Buron (Menú: Charcutería, Aligot, Tabla de quesos, Postre, Café)
15h: Paseo por el Aubrac, circuito de 6 km.
28? por persona.
Imprescindible reservar en el 06 37 44 41 13 o en el 06 73 22 97 50.
Más información en sus redes: Facebook o instagram
