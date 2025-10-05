Journée « sportive, musicale et gastronomique » sur la voie de Tours (Gr 655) Arancou

Salle des fêtes Arancou Pyrénées-Atlantiques

2 marches au choix

– 10h départ gîte pélerin de Sorde L’Abbaye (après le café d’accueil) pour une marche de 16km, 300m de dénivelé sur le chemin de St Jacques, arrivée à Arancou. Pique-nique à apporter au moulin de St Pée de Leren.

– 10h départ de la salle des fêtes d’Arancou (après le café d’accueil), pour une boucle de 14km et 400m de dénivelé entre Arancou et Came par les bords de Lauhirasse et GR 655. Pique-nique à apporter autour de la Chapelle d’Ordios.

– 15h30-16h arrivée avec possibilité de se doucher à la salle des fêtes.

– 17h Concert gratuit à l’église d’Arancou avec le quatuor de Saxophones « Lauben » et le choeur d’hommes basque « Aizkoa ». Réservation par mail ou par téléphones (120places).

– 19h30 Apéritif et buffet-grillades en « libre participation » à la salle des fêtes. .

Salle des fêtes Arancou 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 42 65 assojacarancou@orange.fr

