Informations pratiques

Arancou

Journée sportive, musicale et gastronomique sur la voie de Tours (Gr 655)

Salle des fêtes Arancou Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 10:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

2 marches au choix

10h départ gîte pélerin de Sorde L’Abbaye (après le café d’accueil) pour une marche de 16km et 300m de dénivelé sur le chemin de St Jacques, arrivée à Arancou. Pique-nique à apporter au moulin de St Pée de Leren.

10h départ de la salle des fêtes d’Arancou (après le café d’accueil), pour une boucle de 14km et 400m de dénivelé entre Arancou et Came par les bords de Lauhirasse et du GR 655. Pique-nique à apporter autour de la Chapelle d’Ordios.

15h30-16h arrivée à Arancou avec possibilité de se doucher à la salle des fêtes pour les marcheurs.

17h concert gratuit à l’église d’Arancou avec les groupes quatuor de Saxophones Lauben et le choeur d’hommes basque Aizkoa . Réservation par mail ou par téléphone (120 places).

19h30 Apéritif et buffet-grillades à la salle des fêtes. .

Salle des fêtes Arancou 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 42 65 assojacarancou@orange.fr

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English : Journée sportive, musicale et gastronomique sur la voie de Tours (Gr 655)

L’événement Journée sportive, musicale et gastronomique sur la voie de Tours (Gr 655) Arancou a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme Pays Basque