Journée sportive Octobre Rose Salle des fêtes Mamers

Journée sportive Octobre Rose Salle des fêtes Mamers samedi 18 octobre 2025.

Journée sportive Octobre Rose

Salle des fêtes Place Carnot Mamers Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 09:00:00

fin : 2025-10-18 18:00:00

Date(s) :

2025-10-18

L’association de la gymnastique volontaire de Mamers vous propose tout un programme sportif au profit de l’association Ruban Rose !

Au programme de la journée

9h Fitness cardio

10h Pilates

11h Graine dorée et Yin Yoga

13h30 Sophro-pilates

15h Modern Jazz (tout public)

16h30 Street Jazz (tout public)

Tous niveaux adultes et enfants

Dress code rose (vêtements, accessoires, chaussures…)

Gâteaux et boissons

Participation libre Don minimum 5€/cours

Pas de réservation

Infos au 06 41 73 59 77/ gymnastiquevolontairemamers@gmail.com Facebook Gymnastique Volontaire de Mamers .

Salle des fêtes Place Carnot Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 6 41 73 59 77 gymnastiquevolontairemamers@gmail.com

English :

The Mamers Voluntary Gymnastics Association is offering a full programme of sports activities in aid of the Ruban Rose association!

German :

Der Verein für freiwillige Gymnastik in Mamers bietet Ihnen ein ganzes Sportprogramm zugunsten des Vereins Pink Ribbon!

Italiano :

L’Associazione di Ginnastica Volontaria di Mamers sta organizzando un intero programma di attività sportive a favore dell’associazione Pink Ribbon!

Espanol :

La Asociación Voluntaria de Gimnasia de Mamers organiza todo un programa de actividades deportivas a beneficio de la organización benéfica Pink Ribbon

L’événement Journée sportive Octobre Rose Mamers a été mis à jour le 2025-10-06 par OT Maine Saosnois