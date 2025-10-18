Journée sportive Octobre Rose Salle des fêtes Mamers
Journée sportive Octobre Rose Salle des fêtes Mamers samedi 18 octobre 2025.
Journée sportive Octobre Rose
Salle des fêtes Place Carnot Mamers Sarthe
Début : 2025-10-18 09:00:00
fin : 2025-10-18 18:00:00
2025-10-18
L’association de la gymnastique volontaire de Mamers vous propose tout un programme sportif au profit de l’association Ruban Rose !
Au programme de la journée
9h Fitness cardio
10h Pilates
11h Graine dorée et Yin Yoga
13h30 Sophro-pilates
15h Modern Jazz (tout public)
16h30 Street Jazz (tout public)
Tous niveaux adultes et enfants
Dress code rose (vêtements, accessoires, chaussures…)
Gâteaux et boissons
Participation libre Don minimum 5€/cours
Pas de réservation
Infos au 06 41 73 59 77/ gymnastiquevolontairemamers@gmail.com Facebook Gymnastique Volontaire de Mamers .
Salle des fêtes Place Carnot Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 6 41 73 59 77 gymnastiquevolontairemamers@gmail.com
English :
The Mamers Voluntary Gymnastics Association is offering a full programme of sports activities in aid of the Ruban Rose association!
German :
Der Verein für freiwillige Gymnastik in Mamers bietet Ihnen ein ganzes Sportprogramm zugunsten des Vereins Pink Ribbon!
Italiano :
L’Associazione di Ginnastica Volontaria di Mamers sta organizzando un intero programma di attività sportive a favore dell’associazione Pink Ribbon!
Espanol :
La Asociación Voluntaria de Gimnasia de Mamers organiza todo un programa de actividades deportivas a beneficio de la organización benéfica Pink Ribbon
