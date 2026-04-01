Vianne

Journée sportive pour chiens et leurs maîtres

Salle des sports Vianne Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 09:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Le 18 et 19 avril, la mairie de Vianne et l’association Toutou You Tou donnent rendez-vous aux amis des animaux à la salle des sports pour 2 journées sportives dédiées aux chiens et aux humains!

Au programme:

Démonstration de sports canins et démonstrations de sports humains en présence de plusieurs clubs sportifs venus partager leur passion. Une belle occasion de découvrir cet univers, s’amuser et partager un moment convivial en famille…avec ou sans chien!

Samedi, une rando canine sera organisée à 16h avec un professionnel.

Inscription sur place ou au 06 89 19 23 33. Tarif 20€

Restauration sur place assurée par la CAVC. .

Salle des sports Vianne 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 19 23 33

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English : Journée sportive pour chiens et leurs maîtres

L’événement Journée sportive pour chiens et leurs maîtres Vianne a été mis à jour le 2026-04-07 par OT de l’Albret