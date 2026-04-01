Journée sportive pour chiens et leurs maîtres Vianne
Journée sportive pour chiens et leurs maîtres Vianne samedi 18 avril 2026.
Vianne
Journée sportive pour chiens et leurs maîtres
Salle des sports Vianne Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 09:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Le 18 et 19 avril, la mairie de Vianne et l’association Toutou You Tou donnent rendez-vous aux amis des animaux à la salle des sports pour 2 journées sportives dédiées aux chiens et aux humains!
Au programme:
Démonstration de sports canins et démonstrations de sports humains en présence de plusieurs clubs sportifs venus partager leur passion. Une belle occasion de découvrir cet univers, s’amuser et partager un moment convivial en famille…avec ou sans chien!
Samedi, une rando canine sera organisée à 16h avec un professionnel.
Inscription sur place ou au 06 89 19 23 33. Tarif 20€
Restauration sur place assurée par la CAVC. .
Salle des sports Vianne 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 19 23 33
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English : Journée sportive pour chiens et leurs maîtres
L’événement Journée sportive pour chiens et leurs maîtres Vianne a été mis à jour le 2026-04-07 par OT de l’Albret
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