Royan

Journée stage de bande dessinée

3 rue des Arts Royan Charente-Maritime

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

(matériel inclus)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Crée ta planche de BD de A à Z avec Tatoon, auteure-illustratrice de BD je t’accompagne pour inventer ton scénario, apprendre des astuces en dessin et finir en couleur ! Waouh !!

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3 rue des Arts Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 53 44 16 tatoonartist@gmail.com

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English :

Create your own comic strip from A to Z with Tatoon, comic book author-illustrator: I’ll help you invent your script, learn drawing tips and finish in color! Wow!

L’événement Journée stage de bande dessinée Royan a été mis à jour le 2026-02-27 par Mairie de Royan