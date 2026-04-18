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Journée stage de bande dessinée Royan

Journée stage de bande dessinée Royan samedi 18 avril 2026.

Adresse : 3 rue des Arts

Ville : 17200 Royan

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Tarif : 60 60 60 (matériel inclus)

Royan

Journée stage de bande dessinée

3 rue des Arts Royan Charente-Maritime

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

(matériel inclus)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

Crée ta planche de BD de A à Z avec Tatoon, auteure-illustratrice de BD je t’accompagne pour inventer ton scénario, apprendre des astuces en dessin et finir en couleur ! Waouh !!
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3 rue des Arts Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 53 44 16  tatoonartist@gmail.com

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English :

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L’événement Journée stage de bande dessinée Royan a été mis à jour le 2026-02-27 par Mairie de Royan

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