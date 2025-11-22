Journée stoïcienne 2025 Apprendre à vivre ses émotions avec les stoïciens Espace Bernanos Paris

Une journée pour penser et pratiquer. L’ambition de la

journée est essentiellement d’apprendre à vivre ses émotions, de savoir les

reconnaître et les apprivoiser pour mieux s’accorder à soi-même, aux autres et

au monde. Conférences et ateliers pratiques permettront de les approcher sous

un angle stoïcien. Comment déraciner les émotions destructrices et cultiver les

émotions dites rationnelles ? Y a-t-il de bonnes et mauvaises émotions ?

https://www.helloasso.com/associations/stoa-gallica/evenements/journee-stoicienne-2025

Journée Stoïcienne 2025 : apprendre à vivre ses émotions avec les stoïciens.

Le samedi 22 novembre 2025

de 09h30 à 18h00

payant Public adultes.

Espace Bernanos 4, rue du Havre 75009 Paris

https://stoagallica.fr/journee-stoicienne-2025-apprendre-a-vivre-ses-emotions-avec-les-stoiciens/