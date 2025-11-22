Journée stoïcienne 2025 Apprendre à vivre ses émotions avec les stoïciens Espace Bernanos Paris
Journée stoïcienne 2025 Apprendre à vivre ses émotions avec les stoïciens Espace Bernanos Paris samedi 22 novembre 2025.
Une journée pour penser et pratiquer. L’ambition de la
journée est essentiellement d’apprendre à vivre ses émotions, de savoir les
reconnaître et les apprivoiser pour mieux s’accorder à soi-même, aux autres et
au monde. Conférences et ateliers pratiques permettront de les approcher sous
un angle stoïcien. Comment déraciner les émotions destructrices et cultiver les
émotions dites rationnelles ? Y a-t-il de bonnes et mauvaises émotions ?
https://www.helloasso.com/associations/stoa-gallica/evenements/journee-stoicienne-2025
Le samedi 22 novembre 2025
de 09h30 à 18h00
payant Public adultes.
Espace Bernanos 4, rue du Havre 75009 Paris
Métro -> 3 : Havre – Caumartin (Paris) (100m)
Bus -> 202127293242669495 : Havre – Caumartin (Paris) (100m)
Vélib -> Gare Saint-Lazare – Isly (49.85m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://stoagallica.fr/journee-stoicienne-2025-apprendre-a-vivre-ses-emotions-avec-les-stoiciens/