Journée structures gonflables Gymnase Cercy-la-Tour

Journée structures gonflables

Gymnase 35 route de Châtillon Cercy-la-Tour Nièvre

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 10:00:00

fin : 2026-04-08 18:00:00

Date(s) :

2026-04-08

Journée Structures gonflables

De 10h à 18h au gymnase, 35 route de Châtillon.

Entrée sur place 5 €.

Contact 06 66 90 42 06 larecredesecoliers58340@gmail.com

Organisé par la Récré des Ecoliers. .

Gymnase 35 route de Châtillon Cercy-la-Tour 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 66 90 42 06 larecredesecoliers58340@gmail.com

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English : Journée structures gonflables

L’événement Journée structures gonflables Cercy-la-Tour a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Rives du Morvan