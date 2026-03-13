Journée structures gonflables Gymnase Cercy-la-Tour
Journée structures gonflables Gymnase Cercy-la-Tour mercredi 8 avril 2026.
Journée structures gonflables
Gymnase 35 route de Châtillon Cercy-la-Tour Nièvre
Tarif : – – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 10:00:00
fin : 2026-04-08 18:00:00
Date(s) :
2026-04-08
Journée Structures gonflables
De 10h à 18h au gymnase, 35 route de Châtillon.
Entrée sur place 5 €.
Contact 06 66 90 42 06 larecredesecoliers58340@gmail.com
Organisé par la Récré des Ecoliers. .
Gymnase 35 route de Châtillon Cercy-la-Tour 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 66 90 42 06 larecredesecoliers58340@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journée structures gonflables
L’événement Journée structures gonflables Cercy-la-Tour a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Rives du Morvan