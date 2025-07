Journée summer beach Xonrupt-Longemer

Journée summer beach Xonrupt-Longemer jeudi 31 juillet 2025.

Journée summer beach

2118 Route de Retournemer Xonrupt-Longemer Vosges

Animée par SLV Évenement. Happy hours dans la journée. Repas à la carte ou formule barbecue. Blind test. Goodies.Tout public

2118 Route de Retournemer Xonrupt-Longemer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 55 32 83



Hosted by SLV Évenement. Happy hours throughout the day. A la carte meals or barbecues. Blind test. Goodies.



Moderiert von SLV Évenement. Happy Hours im Laufe des Tages. Mahlzeiten à la carte oder Barbecue-Formel. Blind Test. Goodies.



Ospitato da SLV Évenement. Happy hour durante tutto il giorno. Pasti alla carta o grigliate. Test alla cieca. Omaggi.



Organizado por SLV Évenement. Happy hours durante todo el día. Comidas a la carta o barbacoas. Prueba a ciegas. Obsequios.

