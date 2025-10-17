Journée sur le code de la route Domitys Les Safrans Dives-sur-Mer

Journée sur le code de la route

Domitys Les Safrans 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 09:30:00

fin : 2026-04-20 16:00:00

Date(s) :

2026-04-20

La résidence Domitys Les Safrans vous propose de réviser et de tester vos connaissances sur le code de la route.

La résidence Domitys Les Safrans vous propose de réviser et de tester vos connaissances sur le code de la route.

Repas possible sur inscription. .

Domitys Les Safrans 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 58 23 00 00

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English : Journée sur le code de la route

At Domitys Les Safrans, you can revise and test your knowledge of the Highway Code.

L’événement Journée sur le code de la route Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Normandie Pays d’Auge