Journée sur le droit à l’alimentation

Village vacances de Bellebouche Mézières-en-Brenne Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-11-24 09:30:00

fin : 2025-11-24 17:00:00

Date(s) :

2025-11-24

Journée d’échanges et de travail collectif autour du bien manger, de la précarité alimentaire, et du droit à l’alimentation pour toutes et tous en Brenne.

Cette journée est l’occasion de rappeler que l’accès à une alimentation de qualité ne doit pas être un luxe mais un droit fondamental. En 2025, l’alimentation solidaire est au cœur de nos préoccupations Comment garantir le droit de manger pour tous, notamment les personnes vulnérables et les jeunes ? Comment mieux manger, de manière équitable, durable et consciente ? Comment soutenir nos productrices et producteurs locaux ?

Cette journée vise à créer une prise de conscience collective, mettre en lumière le lien entre bien-manger et accès aux droits, valoriser les initiatives locales et solidaires, lutter contre la précarité alimentaire en Brenne. .

Village vacances de Bellebouche Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 6 10 20 09 90 reseausolidaire@cslb.fr

English :

A day of exchanges and collective work on eating well, food insecurity and the right to food for all in the Brenne region.

German :

Ein Tag des Austauschs und der kollektiven Arbeit rund um das Thema gutes Essen, prekäre Lebensmittelversorgung und das Recht auf Nahrung für alle in der Brenne.

Italiano :

Una giornata di discussione e lavoro collettivo sul tema del mangiare bene, dell’insicurezza alimentare e del diritto al cibo per tutti i cittadini di Brenne.

Espanol :

Jornada de debate y trabajo colectivo sobre la buena alimentación, la inseguridad alimentaria y el derecho a la alimentación para todos en Brenne.

L’événement Journée sur le droit à l’alimentation Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2025-11-12 par Destination Brenne