Journée sur le thème de Pâques

Le Marin Montregard Haute-Loire

Tarif : 50 – 50 – 55 EUR

50 € adhérents 55 € non adhérents.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 09:00:00

fin : 2026-04-06 17:00:00

Date(s) :

2026-04-06

de 9h à 17h jeux à poneys dans le manège et chasse aux œufs. Ouvert dès le niveau débutant. Prévoir le pique-nique. Tarif 50 € adhérents 55 € non adhérents. Réservation au 06 17 37 48 67.

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Le Marin Montregard 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 17 37 48 67 fermedevovady@gmail.com

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English :

9am to 5pm: pony games in the riding arena and egg hunt. Open to beginners. Bring your own picnic. Price: 50? for members 55? for non-members. Bookings on 06 17 37 48 67.

L’événement Journée sur le thème de Pâques Montregard a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme du Haut-Lignon