Journée sur le thème d’Octobre Rose par le MFR d’Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau

Journée sur le thème d’Octobre Rose par le MFR d’Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau jeudi 9 octobre 2025.

Journée sur le thème d’Octobre Rose par le MFR d’Azay-le-Rideau

Chemin de la Noraie Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09 14:00:00

fin : 2025-10-09

Date(s) :

2025-10-09 2025-10-16

Nous organisons sur le thème d’Octobre rose à la MFR d’Azay-le-Rideau.

marches solidaires organisées par MFR Azay Le Rideau 37 Officiel

jeudi 9 octobre, départ place de la République à 14h

jeudi 16 octobre, départ place de la République à 9h

exposition photographique Rose intime de Carol

Nous organisons sur le thème d’Octobre rose à la MFR d’Azay-le-Rideau.

marches solidaires organisées par MFR Azay Le Rideau 37 Officiel

jeudi 9 octobre, départ place de la République à 14h

jeudi 16 octobre, départ place de la République à 9h

exposition photographique Rose intime de Caroline Granger à La Canopée Médiathèque Azay Le Rideau. Exposition à découvrir librement à la médiathèque du mardi 7 au vendredi 31 octobre.

Ensemble unis contre le cancer du sein ! .

Chemin de la Noraie Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 66 00 mfr.azay@mfr.asso.fr

English :

We are organizing a pink October event at the MFR d’Azay-le-Rideau.

? solidarity walks organized by MFR Azay Le Rideau 37 Official

thursday, October 9, starting place de la République at 2pm

thursday, October 16, starting place de la République at 9 a.m

? photographic exhibition Rose intime by Carol

German :

Wir organisieren zum Thema Rosa Oktober an der MFR in Azay-le-Rideau.

? solidarische Märsche, die von der MFR Azay Le Rideau 37 Offiziell organisiert werden

donnerstag, 9. Oktober, Start am Place de la République um 14 Uhr

donnerstag, 16. Oktober, Start auf dem Place de la République um 9 Uhr

? Fotoausstellung Rose intime von Carol

Italiano :

Stiamo organizzando un evento di ottobre in rosa presso l’MFR di Azay-le-Rideau.

passeggiate di solidarietà organizzate da MFR Azay Le Rideau 37 Ufficiale

giovedì 9 ottobre, partenza da Place de la République alle 14.00

giovedì 16 ottobre, partenza da Place de la République alle 9.00

mostra fotografica Rose intime di Carol

Espanol :

Estamos organizando un acto en octubre rosa en el MFR de Azay-le-Rideau.

? marchas solidarias organizadas por MFR Azay Le Rideau 37 Oficial

jueves 9 de octubre, salida de la Place de la République a las 14.00 horas

jueves 16 de octubre, salida de la Place de la République a las 9h00

? exposición fotográfica Rose intime de Carol

L’événement Journée sur le thème d’Octobre Rose par le MFR d’Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2025-10-03 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme