Journée sur les mobilités douces Morlaàs
vendredi 16 octobre 2026 · Morlaàs
Informations pratiques
Morlaàs
Journée sur les mobilités douces
Place de la Hourquie Morlaàs Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 09:00:00
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
Promotion de la marche et du vélo avec la valorisation de l’offre existante sur le territoire. Un village des mobilités réunira divers stands (information sur le territoire, test de vélos électriques, ateliers de réparation, jeux…). Découverte de l’offre de sentiers pédestres et cyclables par le syndicat du tourisme et des loisirs Coteaux Béarn Madiran… En fin de journée ciné-débat autour du film Les roues de l’avenir . Programme en cours de finalisation. .
Place de la Hourquie Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 46 10
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English : Journée sur les mobilités douces
L’événement Journée sur les mobilités douces Morlaàs a été mis à jour le 2026-08-27 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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