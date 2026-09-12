Informations pratiques

Morlaàs

Journée sur les mobilités douces

Place de la Hourquie Morlaàs Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 09:00:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Promotion de la marche et du vélo avec la valorisation de l’offre existante sur le territoire. Un village des mobilités réunira divers stands (information sur le territoire, test de vélos électriques, ateliers de réparation, jeux…). Découverte de l’offre de sentiers pédestres et cyclables par le syndicat du tourisme et des loisirs Coteaux Béarn Madiran… En fin de journée ciné-débat autour du film Les roues de l’avenir . Programme en cours de finalisation. .

Place de la Hourquie Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 46 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée sur les mobilités douces

L’événement Journée sur les mobilités douces Morlaàs a été mis à jour le 2026-08-27 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran