Journée taille au verger communal Lamazière-Basse
Journée taille au verger communal Lamazière-Basse dimanche 15 mars 2026.
Journée taille au verger communal
Lamazière-Basse Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-15
Journée taille de formation au verger communal entretient et débroussaillage à partir de 10h
Repas partagé
Taille et greffe des fruitiers
Pensez à prendre vos sécateurs et autres matériels .
Lamazière-Basse 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine lesvergersdesmazierois@gmail.com
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English : Journée taille au verger communal
L’événement Journée taille au verger communal Lamazière-Basse a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de Haute Corrèze