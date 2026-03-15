Journée taille au verger communal

Lamazière-Basse Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Journée taille de formation au verger communal entretient et débroussaillage à partir de 10h

Repas partagé

Taille et greffe des fruitiers

Pensez à prendre vos sécateurs et autres matériels .

Lamazière-Basse 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine lesvergersdesmazierois@gmail.com

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English : Journée taille au verger communal

L’événement Journée taille au verger communal Lamazière-Basse a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de Haute Corrèze