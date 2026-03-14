Journée taille de vieux arbres Lamazière-Basse
Journée taille de vieux arbres Lamazière-Basse dimanche 29 mars 2026.
Journée taille de vieux arbres
Lamazière-Basse Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-03-29 2026-04-11
Journée taille de remise en état de vieux arbres sous forme d’ateliers
Rendez-vous à 14h maximum place de la mairie
Pensez à prendre vos sécateurs et autres matériels .
Lamazière-Basse 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine lesvergersdesmazierois@gmail.com
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English : Journée taille de vieux arbres
L’événement Journée taille de vieux arbres Lamazière-Basse a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de Haute Corrèze