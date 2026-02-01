Journée Taille et greffage Route d’Orbec Sap-en-Auge

Journée Taille et greffage

Route d’Orbec Rendez-vous à la cantine Sap-en-Auge Orne

Début : 2026-02-28 13:30:00

fin : 2026-02-28 17:00:00

2026-02-28

Au programme de cette journée taille, greffage et visite de l’écomusée.

Notion de biologie végétale. Travaux pratiques.

Chaque participant repartira avec son pommier greffé par lui-même.

> Sur réservation

> Possibilité de repas sur place 16 € .

Route d’Orbec Rendez-vous à la cantine Sap-en-Auge 61470 Orne Normandie +33 6 15 20 62 74

