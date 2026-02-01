Journée Taille et greffage Route d’Orbec Sap-en-Auge
Journée Taille et greffage
Route d’Orbec Rendez-vous à la cantine Sap-en-Auge Orne
Début : 2026-02-28 13:30:00
fin : 2026-02-28 17:00:00
2026-02-28
Au programme de cette journée taille, greffage et visite de l’écomusée.
Notion de biologie végétale. Travaux pratiques.
Chaque participant repartira avec son pommier greffé par lui-même.
> Sur réservation
> Possibilité de repas sur place 16 € .
Route d’Orbec Rendez-vous à la cantine Sap-en-Auge 61470 Orne Normandie +33 6 15 20 62 74
