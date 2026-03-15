Journée taurine 28ème Souvenir André Soler

Samedi 4 avril 2026 de 11h à 20h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Centre-ville d’Aureille Aureille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 11:00:00

fin : 2026-04-04 20:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Découvrez les traditions taurines à Aureille, samedi 4 avril à partir de 11h!Familles

Organisé par le Club Taurin Aureillois



28ème Souvenir André Soler



Au programme

11h Avenue de la Gare dépôt de gerbe sur le mémorial André Soler

11h30 Abrivado par la manade Lescot

12h30 Bar Soler repas (réservation conseillée)

15h30 Arènes concours de manades (Trophée des As & Trophée San Juan)

Avec les taureaux et manades Rollier de la manade Richebois, Diego de la manade Navarro, Pantagruel de la manade A. Chapelle, Cadet de la manade Lautier, Pistolet de la manade Gillet, Beubeu de la manade F. Guillerme

Raseteurs invités Zekraoui, Martin F, Laurier, Marignan, Martin J, Martinez

Après la course Remise des prix en piste

18h30 Bandido par la manade Lescot



Journée animée par la peňa Los Caballeros .

Centre-ville d’Aureille Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 34 38 70 81

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English :

Discover bullfighting traditions in Aureille on Saturday 4 April from 11am!

L’événement Journée taurine 28ème Souvenir André Soler Aureille a été mis à jour le 2026-03-15 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles