Journée taurine 28ème Souvenir André Soler Aureille
Journée taurine 28ème Souvenir André Soler Aureille samedi 4 avril 2026.
Journée taurine 28ème Souvenir André Soler
Samedi 4 avril 2026 de 11h à 20h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Centre-ville d’Aureille Aureille Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 11:00:00
fin : 2026-04-04 20:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Découvrez les traditions taurines à Aureille, samedi 4 avril à partir de 11h!Familles
Organisé par le Club Taurin Aureillois
28ème Souvenir André Soler
Au programme
11h Avenue de la Gare dépôt de gerbe sur le mémorial André Soler
11h30 Abrivado par la manade Lescot
12h30 Bar Soler repas (réservation conseillée)
15h30 Arènes concours de manades (Trophée des As & Trophée San Juan)
Avec les taureaux et manades Rollier de la manade Richebois, Diego de la manade Navarro, Pantagruel de la manade A. Chapelle, Cadet de la manade Lautier, Pistolet de la manade Gillet, Beubeu de la manade F. Guillerme
Raseteurs invités Zekraoui, Martin F, Laurier, Marignan, Martin J, Martinez
Après la course Remise des prix en piste
18h30 Bandido par la manade Lescot
Journée animée par la peňa Los Caballeros .
Centre-ville d’Aureille Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 34 38 70 81
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English :
Discover bullfighting traditions in Aureille on Saturday 4 April from 11am!
L’événement Journée taurine 28ème Souvenir André Soler Aureille a été mis à jour le 2026-03-15 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles