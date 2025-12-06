Journée taurine à la Manade Gillet Manade Gillet Aureille

Journée taurine à la Manade Gillet

Samedi 6 décembre 2025 de 9h30 à 16h. Manade Gillet Chemin de Bellefonte Aureille Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 09:30:00

fin : 2025-12-06 16:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Rendez-vous le samedi 06 décembre à la Manade Gillet à Aureille pour une journée taurine à partir de 9h30 !

ÉVÉNEMENT INITIALEMENT PRÉVU AUX ARÈNES DE MOURIÈS LE 15/11/25



Organisé par le Comité des Fêtes de Mouriès, avec la manade Gillet d’Aureille



Au programme

9h30 Petit-déjeuner, offert par le Comité des Fêtes

11h 3 taureaux dans le bouvaou (petites arènes de la manade)

12h à 14h30 Ambiance bodéga avec DJ Tomy et DJ Ness

14h30 6 taureaux dans le bouvaou .

Manade Gillet Chemin de Bellefonte Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 49 34 36 comitedesfetesmouries@gmail.com

English :

See you on Saturday, 6 December at Manade Gillet in Aureille for a bullfighting day starting at 9:30 a.m.!

German :

Treffpunkt ist am Samstag, den 6. Dezember, um 9:30 Uhr in der Manade Gillet in Aureille zu einem Stierkampftag!

Italiano :

Unitevi a noi sabato 6 dicembre alla Manade Gillet di Aureille per una giornata di corrida a partire dalle 9.30!

Espanol :

Únase a nosotros el sábado 6 de diciembre en la Manade Gillet de Aureille para disfrutar de una jornada taurina a partir de las 9.30 h

