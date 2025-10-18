Journée taurine au Lac de Barreau Route de Maillane Saint-Rémy-de-Provence

Journée taurine au Lac de Barreau Route de Maillane Saint-Rémy-de-Provence samedi 18 octobre 2025.

Journée taurine au Lac de Barreau

Samedi 18 octobre 2025 de 10h à 0h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Route de Maillane Lac de Barreau Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18 00:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Parce qu’au printemps, il y avait des abrivados, des bandidos… et surtout une nouvelle équipe de jeunes Saint-Rémois motivés pour faire perdurer les traditions, le samedi 18 octobre à partir de 10h.

Pendant 10 jours, du 26 septembre au 5 octobre, Saint-Rémy vibrera au rythme des gazos, abrivado longue, bandido sortie des arènes, course camarguaise, bodega… organisés par le Comité des fêtes de Saint Remy de Provence



Mais nous, L’Avenir Saint-Rémois, jeunes, motivés, amoureux de nos traditions, avons eu envie de vous retrouver, Saint-Rémois, Saint-Rémoises, et bien sûr tous les passionnés venus des villages de Provence et du Gard,

Pour une journée taurine avec un parcours ouvert au lac de Barreau une abrivado et une bandido de 10 taureaux en l’honneur des 50 ans de la manade Gillet, avec un nouveau parcours un peu plus pimenté !



Anthony Espigue sera aux platines le midi pour faire vibrer cette journée, et DJ Otto Thomas Monllor assurera la nouveauté à partir de 19h pour la bodega.



Alors L’Avenir Saint-Rémois vous invite à venir nombreux et nombreuses le SAMEDI 18 OCTOBRE 2025 au lac de barreau, et surtout à partager un maximum l’affiche ! .

Route de Maillane Lac de Barreau Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 82 57 52 98 lavenirsaintremois@gmail.com

English :

Because in spring there were abrivados, bandidos… and above all a new team of young people from Saint-Rémy motivated to keep the traditions alive, on Saturday 18 October from 10am.

German :

Denn im Frühjahr gab es Abrivados, Bandidos … und vor allem ein neues Team motivierter junger Leute aus Saint-Rémy, die die Traditionen fortführen wollen, am Samstag, den 18. Oktober, ab 10 Uhr.

Italiano :

Perché in primavera ci sono stati abrivados, bandidos e soprattutto una nuova squadra di giovani Saint-Rémois motivati a mantenere vive le tradizioni, sabato 18 ottobre a partire dalle ore 10.00.

Espanol :

Porque en primavera hubo abrivados, bandidos… y sobre todo un nuevo equipo de jóvenes Saint-Rémois motivados para mantener vivas las tradiciones, el sábado 18 de octubre a partir de las 10h.

L’événement Journée taurine au Lac de Barreau Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2025-09-15 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles