Journée taurine de Griffeuille Arles

Journée taurine de Griffeuille Arles samedi 18 octobre 2025.

Journée taurine de Griffeuille

Samedi 18 octobre 2025 à partir de 10h. rue du docteur Schweitzer Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Petit-déjeuner camarguais, abrivado, capea, razet challenge, animations pour les enfants (poneys, structures gonflables…)…

Programme



10h Petit-déjeuner camarguais, place Gustave-Ferrié

> 10h à 12h Démonstrations autour de la tauromachie espagnole (prácticos, Ecole taurine du Pays d’Arles et picador), place Gustave-Ferrié

> 11h Abrivado, manade Clément, rue du Président-Kennedy

> 11h45 Capea par l’Ecole taurine du Pays d’Arles, manade Vallat plan de charrettes, place Gustave-Ferrié

> 12h15 Remise de trophées à des raseteurs du quartier

> À partir de 12h30 Paëlla préparée et servie par Dans la Cuisine, 5 € (tél. 04 88 45 00 12)

> 14h à 17h Animations pour les enfants (balade à poney, structures gonflables, casque de réalité virtuelle, maquillage, ateliers créatifs…), places Ferrié et Auriol

> 15h Animations par la peña L’Occitane et le groupe folklorique l’Etoile de l’Avenir, place Vincent-Auriol

> 16h Razet challenge plan de charrettes, place Gustave-Ferrié

> 16h30 Défilé de la peña L’Occitane, rue du Président-Kennedy

> 17h Bandido, manade Clément, rue du Président-Kennedy

Avec la participation de l’Association des Parents d’Elèves du Groupe Scolaire Griffeuille Mouleyrès et les commerçants du quartier. .

rue du docteur Schweitzer Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20 ot-arles@arlestourisme.com

English :

Camargue breakfast, abrivado, capea, razet challenge, children’s entertainment (ponies, inflatable structures…)…

German :

Camargue-Frühstück, abrivado, capea, razet challenge, Animationen für Kinder (Ponys, aufblasbare Strukturen…)…

Italiano :

Colazione in Camargue, abrivado, capea, sfida di razet, animazione per bambini (pony, strutture gonfiabili…)…

Espanol :

Desayuno camargueño, abrivado, capea, razet challenge, animaciones para niños (ponis, estructuras hinchables…)…

L’événement Journée taurine de Griffeuille Arles a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de Tourisme d’Arles