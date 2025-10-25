Journée taurine de la Manade Gillet Rue des Arènes Aureille

Samedi 25 octobre 2025 de 20h à 0h.

Dimanche 26 octobre 2025 de 9h30 à 18h.

Rue des Arènes Manade Gillet et Village d'Aureille Aureille Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-25 09:30:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

Fêtez les 50 ans de la Manade Gillet avec une soirée bodega et une journée taurine à Aureille, samedi 26 et dimanche 26 octobre !

Organisé par le Club Taurin Aureillois et la Manade Gillet (chemin de Bellefonte)



Au programme de ce week-end festif



Samedi 25 octobre

• 20h Bar Soler bodéga



Dimanche 26 octobre

• 9h30 Manade Gillet déjeuner au pré

• 10h30 Manade Gillet jusqu’au village d’Aureille abrivado longue (véhicules motorisés interdits)

• 11h30 Centre-ville d’Aureille abrivado

• 12h30 Bar Soler repas (réservation conseillée)

• 14h30 Arènes capelade, suivi d’une course camarguaise complète avec tirage de tombola à la fin de la course



Taureaux

Merlin 854, Scampi 031, Balzac 034, Tzard 008, Brun 009, Pernen 932



Raseteurs invités

Bernard, Bressy, Diaz, Zelphati, Michelier, Mateo .

Rue des Arènes Manade Gillet et Village d’Aureille Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 34 38 70 81

English :

Celebrate the 50th anniversary of the Manade Gillet with a bodega evening and a bullfighting day in Aureille on Saturday 26th and Sunday 26th October!

German :

Feiern Sie das 50-jährige Jubiläum der Manade Gillet mit einem Bodega-Abend und einem Stierkampftag in Aureille, am Samstag, den 26. und Sonntag, den 26. Oktober!

Italiano :

Festeggiate i 50 anni della Manade Gillet con una serata bodega e una giornata di corrida ad Aureille sabato 26 e domenica 26 ottobre!

Espanol :

Celebre los 50 años de la Manade Gillet con una velada de bodega y una jornada taurina en Aureille el sábado 26 y el domingo 26 de octubre

