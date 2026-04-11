Journée taurine des Alyscamps Ecole élémentaire des Alyscamps Arles
Journée taurine des Alyscamps Ecole élémentaire des Alyscamps Arles jeudi 16 avril 2026.
Arles
Journée taurine des Alyscamps
Jeudi 16 avril 2026 de 14h à 17h. Ecole élémentaire des Alyscamps 1, rue Félix Gras Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 14:00:00
fin : 2026-04-16 17:00:00
Date(s) :
2026-04-16
Un après-midi de sensibilisation aux traditions taurines.
Pendant les vacances scolaires, la Ville d’Arles propose une après-midi festive de sensibilisations aux traditions taurines
Démonstrations, jeux et ateliers pour les enfants (toro rodéo, animations immersives, maquillage, goûter…). .
Ecole élémentaire des Alyscamps 1, rue Félix Gras Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 96 89 27
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English :
An afternoon to raise awareness of bullfighting traditions.
L’événement Journée taurine des Alyscamps Arles a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme d’Arles
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