Journée taurine des Alyscamps Ecole élémentaire des Alyscamps Arles

Arles

Journée taurine des Alyscamps

Jeudi 16 avril 2026 de 14h à 17h. Ecole élémentaire des Alyscamps 1, rue Félix Gras Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 14:00:00

fin : 2026-04-16 17:00:00

Date(s) :

2026-04-16

Un après-midi de sensibilisation aux traditions taurines.

Pendant les vacances scolaires, la Ville d’Arles propose une après-midi festive de sensibilisations aux traditions taurines

Démonstrations, jeux et ateliers pour les enfants (toro rodéo, animations immersives, maquillage, goûter…). .

Ecole élémentaire des Alyscamps 1, rue Félix Gras Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 96 89 27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An afternoon to raise awareness of bullfighting traditions.

L’événement Journée taurine des Alyscamps Arles a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme d’Arles