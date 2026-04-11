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Journée taurine des Alyscamps Ecole élémentaire des Alyscamps Arles

Journée taurine des Alyscamps Ecole élémentaire des Alyscamps Arles jeudi 16 avril 2026.

Lieu : Ecole élémentaire des Alyscamps

Adresse : 1, rue Félix Gras

Ville : 13200 Arles

Département : Bouches-du-Rhône

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Arles

Journée taurine des Alyscamps

Jeudi 16 avril 2026 de 14h à 17h. Ecole élémentaire des Alyscamps 1, rue Félix Gras Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 14:00:00
fin : 2026-04-16 17:00:00

Date(s) :
2026-04-16

Un après-midi de sensibilisation aux traditions taurines.
Pendant les vacances scolaires, la Ville d’Arles propose une après-midi festive de sensibilisations aux traditions taurines
Démonstrations, jeux et ateliers pour les enfants (toro rodéo, animations immersives, maquillage, goûter…).   .

Ecole élémentaire des Alyscamps 1, rue Félix Gras Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 96 89 27 

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English :

An afternoon to raise awareness of bullfighting traditions.

L’événement Journée taurine des Alyscamps Arles a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme d’Arles

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