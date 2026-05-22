Journée taurine du Trébon Arles
Journée taurine du Trébon Arles samedi 30 mai 2026.
Arles
Journée taurine du Trébon
Samedi 30 mai 2026 de 10h à 18h. Rue Vincent Scotto Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Le quartier du Trébon fête sa culture taurine lâchers de taureaux et animations taurines dans un plan de charrettes, animations diverses pour les enfants, musique et danses traditionnelles.
Programme
10h PETIT DEJEUNER CAMARGUAIS, complexe Véronique Angelin
10h30 DEFILE PEÑA
11h ABRIVADO/ rue Vincent Scotto (manade LESCOT)
12h RAZET CHALLENGE et DEMONSTRATION DE L’ECOLE DE RASETEURS plan de charrettes complexe Véronique Angelin
12h15 REMISE de trophées à des razeteurs du quartier
A partir de 12h30 REPAS/ rue Vincent Scotto
13h à 16h ANIMATIONS DIVERSES pour les enfants (structures gonflables, casques réalité virtuelle, peña, activités proposées par les associations du quartier) complexe Véronique Angelin
15h à 16h ANIMATION PAR LA PEÑA ET LE GROUPE FOLKLORIQUE/ complexe Véronique Angelin
16h DEMONSTRATION PRACTICOS ET CAPEA DE L’ECOLE TAURINE D’ARLES/ complexe Véronique Angelin (manade VALLAT)
17h-17h30 ABRIVADO/ rue Vincent Scotto (manade LESCOT)
18h FIN DE LA JOURNEE .
Rue Vincent Scotto Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 36 36
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English :
The Trébon district celebrates its bullfighting culture: bull runs and bullfighting entertainment in a plan of carts, various activities for children, traditional music and dance.
L’événement Journée taurine du Trébon Arles a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme d’Arles
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