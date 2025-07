Journée taurine RISCLE Riscle

Journée taurine RISCLE Riscle samedi 2 août 2025.

Journée taurine

RISCLE Arènes Riscle Gers

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02 11:00:00

fin : 2025-08-02

Date(s) :

2025-08-02

Une journée riche d’animations conviviales organisée par le Tendido Risclois.

​Le programme

Dès 10 h le bar, au pied des arènes, sous les platanes, sera ouvert pour vous servir café, et petit déjeuner gascon…

A 11 h Novillada non piquée

Pour les élèves de l’école tauromachique de BEZIERS

​3 novillos de Michel BARCELO

12h30 l’heure de l’apéritif au pied des arènes … et au stade de rugby

13h30 repas « Thon / Piperade »

Les tables sont dressées sous l’ombre d’autres platanes (pensez à réserver) ; les membres du Tendido vous accueillent et vous servent avec leur bonne humeur.

Repas en musique, convivialité et digestif offert par les organisateur pour clôturer ce moment de partage entre aficionados du bien vivre ensemble.

18 h CORRIDA dans notre belle placita

​Pour Alvaro LORENZO Jesus COLOMBO Dorian CANTON

Avec des toros de 6 ganaderias françaises

BLOHORN JALABERT MALAGA CUILLE BARCELO LA SUERTE

Cette année, Riscle verra la présentation de 3 nouveaux matadors dans sa jolie placita :

Le chef de lidia sera la révélation de Madrid le 2 mai dernier ALVARO LORENZO qui fera son retour en France. Il sera accompagné du diestro banderillero Jesus Enrique COLOMBO. Le cartel sera complété par la promesse du Sud-Ouest Dorian CANTON qui aura a cœur de conquérir l’aficion de sa terre.

.

RISCLE Arènes Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 03 86 99 contact@tendido-risclois.com

English :

A day full of friendly entertainment organized by Tendido Risclois.

the program

From 10 a.m. the bar at the foot of the arena, under the plane trees, will be open to serve you coffee and a Gascon breakfast…

11 a.m.: Unpiqued novillada

For students of the BEZIERS bullfighting school

?3 novillos by Michel BARCELO

12:30 pm: aperitif at the foot of the bullring … and at the rugby stadium

1:30 pm: « Tuna / Piperade » meal

Tables are set under the shade of other plane trees (remember to reserve); Tendido members welcome and serve you with their good humor.

The meal is accompanied by music, conviviality and a digestive offered by the organizers to close this moment of sharing between aficionados of good living together.

6 p.m.: CORRIDA in our beautiful placita

for Alvaro LORENZO Jesus COLOMBO Dorian CANTON

With toros from 6 French ganaderias

BLOHORN JALABERT MALAGA CUILLE BARCELO LA SUERTE

This year, Riscle will see the presentation of 3 new matadors in its pretty placita:

The head of the lidia will be the revelation of Madrid on May 2: ALVARO LORENZO, who will be making his return to France. He will be accompanied by diestro banderillero Jesus Enrique COLOMBO. The cartel will be completed by the promise of the South-West: Dorian CANTON, who will be keen to win over the aficion of his homeland.

German :

Ein Tag voller geselliger Animationen, der vom Tendido Risclois organisiert wurde.

?das Programm

Ab 10 Uhr ist die Bar am Fuße der Arena unter den Platanen geöffnet, um Ihnen Kaffee und ein gascognisches Frühstück zu servieren…

Um 11 Uhr: Novillada ohne Piqué

Für die Schüler der Stierkampfschule von BEZIERS

?3 Novillos von Michel BARCELO

12.30 Uhr: Zeit für einen Aperitif am Fuße der Arena … und im Rugbystadion

13.30 Uhr: Mahlzeit « Thunfisch / Piperade »

Die Tische sind unter dem Schatten anderer Platanen gedeckt (denken Sie an eine Reservierung); die Mitglieder des Tendido empfangen und bedienen Sie mit ihrer guten Laune.

Essen mit Musik, Geselligkeit und einem von den Organisatoren angebotenen Digestif, um diesen Moment des Austauschs zwischen Aficionados des guten Zusammenlebens abzuschließen.

18 Uhr: CORRIDA in unserer schönen Placita

für Alvaro LORENZO Jesus COLOMBO Dorian CANTON

Mit Toros von 6 französischen Ganaderias

BLOHORN JALABERT MALAGA CUILLE BARCELO LA SUERTE

Dieses Jahr wird Riscle die Vorstellung von 3 neuen Matadoren in seiner hübschen Placita erleben:

Der Chef de lidia wird die Entdeckung sein, die am 2. Mai in Madrid gemacht wurde: ALVARO LORENZO, der sein Comeback in Frankreich geben wird. Er wird von dem Diestro Banderillero Jesus Enrique COLOMBO begleitet werden. Das Kartell wird vervollständigt durch das Versprechen des Südwestens: Dorian CANTON, der die Aficionados seiner Heimat erobern will.

Italiano :

Una giornata di divertimento e animazione organizzata da Tendido Risclois.

il programma

Dalle 10, il bar ai piedi dell’arena, sotto i platani, sarà aperto per servirvi il caffè e la colazione guascone…

Ore 11.00: Novillada non punita

Per gli studenti della scuola di tauromachia di BEZIERS

3 novillos di Michel BARCELO

12:30: aperitivo ai piedi dell’arena … e allo stadio di rugby

ore 13.30: pasto « Tonno e piperata »

I tavoli sono allestiti all’ombra di altri platani (ricordarsi di prenotare); i membri del Tendido vi accolgono e vi servono con il loro buonumore.

Il pasto sarà accompagnato da musica, convivialità e un dopocena offerto dagli organizzatori per concludere questo momento di condivisione tra appassionati del buon vivere insieme.

ore 18.00: CORRIDA nella nostra bella placita

per Alvaro LORENZO Jesus COLOMBO Dorian CANTON

Con i toros di 6 ganaderias francesi

BLOHORN JALABERT MALAGA CUILLE BARCELO LA SUERTE

Quest’anno, Riscle vedrà la presentazione di 3 nuovi matador nella sua graziosa placita:

Il capo della lidia sarà la rivelazione di Madrid il 2 maggio: ALVARO LORENZO, che farà il suo ritorno in Francia. Sarà accompagnato dal diestro banderillero Jesus Enrique COLOMBO. Il cartello sarà completato dalla promessa del Sud-Ovest: Dorian CANTON, che vorrà conquistare gli aficionados della sua terra.

Espanol :

Un día de diversión y entretenimiento organizado por Tendido Risclois.

el programa

A partir de las 10 h, el bar situado al pie de la arena, bajo los plátanos, estará abierto para servirle café y un desayuno gascón…

11h: Novillada sin picadores

Para los alumnos de la escuela taurina de BEZIERS

?3 novillos de Michel BARCELO

12h30: aperitivo al pie de la plaza de toros … y en el estadio de rugby

13h30: comida « Atún y piperrada

Las mesas se colocan a la sombra de otros plátanos (no olvide reservar); los miembros de Tendido le dan la bienvenida y le sirven con su buen humor.

La comida irá acompañada de música, convivencia y una copa de sobremesa ofrecida por los organizadores para cerrar este momento de convivencia entre aficionados a la buena vida.

18.00 h: CORRIDA en nuestra hermosa placita

por Alvaro LORENZO Jesús COLOMBO Dorian CANTON

Con toros de 6 ganaderias francesas

BLOHORN JALABERT MALAGA CUILLE BARCELO LA SUERTE

Este año, Riscle verá la presentación de 3 nuevos matadores en su bonita placita:

El jefe de lidia será la revelación de Madrid el 2 de mayo: ALVARO LORENZO, que hará su regreso a Francia. Le acompañará el diestro banderillero Jesús Enrique COLOMBO. Completará el cartel la promesa del Suroeste: Dorian CANTON, que tendrá ganas de ganarse a los aficionados de su tierra.

L’événement Journée taurine Riscle a été mis à jour le 2025-07-25 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65