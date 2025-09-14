Journée taurine Avenue du Bas-Armagnac Saint-Gein
Journée taurine Avenue du Bas-Armagnac Saint-Gein dimanche 14 septembre 2025.
Avenue du Bas-Armagnac Arènes Guy Larrieu Saint-Gein Landes
Tarif : 10 – 10 – EUR
Les coursayres auront leur journée rien que pour eux à Saint Gein !
A 10h, les plus jeunes feront leurs premiers pas dans l’arène avec la Course des Juniors et le bétail de la Ganadéria Dussau.
A 12h, la municipalité inaugurera la tribune Didier Cassagne et offrira un verre de l’amitié.
A 12h30, direction le Café des Allées (Villeneuve de Marsan) pour un délicieux repas à réserver avant le 7 Septembre.
A 16h30, installé dans les arènes, assistez à la Course de l’Avenir avec les élèves de l’École Taurine et dont l’un d’entre-eux se verra remettre le trophée Didier Cassagne. .
Avenue du Bas-Armagnac Arènes Guy Larrieu Saint-Gein 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 70 68 44
