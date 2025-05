Journée technique agroforesterie L’arbre au service de l’agriculture et du vivant – Ferme de Braquemont Poussay, 15 mai 2025 09:00, Poussay.

Vosges

Journée technique agroforesterie L'arbre au service de l'agriculture et du vivant Ferme de Braquemont 130 rue de la Croix Padron Poussay Vosges

Gratuit

Début : Jeudi Jeudi 2025-05-15 09:00:00

fin : 2025-05-15 17:00:00

2025-05-15

Journée technique agroforesterie L’arbre au service de l’agriculture et du vivant.

Ferme de Braquemont.

Parcours de 2 kilomètres avec 4 pôles à découvrir plantation et gestion durable, innovation et territoire, biodiversité et eau.

12 conférences et échanges avec plus de 20 partenaires techniques présents.Tout public

Ferme de Braquemont 130 rue de la Croix Padron

Poussay 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 80 30 rachel.jacopin@educagric

English :

Agroforestry technical day Trees serving agriculture and life.

Braquemont farm.

A 2-kilometer trail with 4 areas to discover: planting and sustainable management, innovation and territory, biodiversity and water.

12 conferences and discussions with over 20 technical partners.

German :

Fachtag Agroforstwirtschaft Der Baum im Dienste der Landwirtschaft und des Lebens.

Bauernhof von Braquemont.

2 Kilometer langer Parcours mit vier Schwerpunkten: Pflanzung und nachhaltige Bewirtschaftung, Innovation und Territorium, Biodiversität und Wasser.

12 Konferenzen und Austausch mit über 20 anwesenden technischen Partnern.

Italiano :

Giornata tecnica agroforestale Gli alberi al servizio dell’agricoltura e della vita.

Fattoria Braquemont.

Un percorso di 2 km con 4 aree da scoprire: impianto e gestione sostenibile, innovazione e territorio, biodiversità e acqua.

12 conferenze e dibattiti con oltre 20 partner tecnici.

Espanol :

Jornada técnica agroforestal Los árboles al servicio de la agricultura y la vida.

Granja de Braquemont.

Un recorrido de 2 kilómetros con 4 áreas por descubrir: plantación y gestión sostenible, innovación y territorio, biodiversidad y agua.

12 conferencias y debates con más de 20 socios técnicos.

