Journée technique : les indicateurs flore Mhéo pour le suivi des zones humides, Saint-Pardoux-la-Croisille, Saint-Pardoux-la-Croisille

Journée technique : les indicateurs flore Mhéo pour le suivi des zones humides Mardi 23 juin, 10h00 Saint-Pardoux-la-Croisille Corrèze

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-23T10:00:00+02:00 – 2026-06-23T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-23T10:00:00+02:00 – 2026-06-23T17:00:00+02:00

La journée sera consacrée aux indicateurs floristiques et aux protocoles associés :

I02 : indice floristique d’engorgement

I06 : indice floristique de fertilité du sol

I08 : indice de qualité floristique

Programme :

Matin : présentation des aspects théoriques

Après-midi : visite du site d’étude, échanges sur l’application du protocole.

Informations pratiques :

Gratuit – Inscription obligatoire en remplissant ce formulaire.

Prévoir eau, pique-nique et bottes.

Journée animée par le Conservatoire botanique national Massif central en partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine.

*Mhéo (Milieux humides, évaluation, observation) est une démarche nationale offrant un cadre méthologique, des protocoles et des indicateurs pour le suivi de l’évolution des milieux humides. Elle est coportée par la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels et PatriNat, sous l’égide du ministère de l’Ecologie. Elle associe également de nombreux partenaires : Office français de la biodiversité, Agences de l’eau, DREAL, Conservatoires d’espaces naturels, Forum des marais atlantiques, scientifiques, sociétés naturalistes, etc. La journée technique est organisée avec le soutien financier de la DREAL Occitanie (coordinatrice pour le bassin Adour-Garonne). Plus d’infos

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Dans le cadre du déploiement des indicateurs de suivi des zones humides issus de la boîte à outils Mhéo* dans le bassin Adour-Garonne, nous vous proposons une journée de formation et d’échanges.