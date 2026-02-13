Journée technique sur la taille rase de précision, La cave de Montfleury, Mirabel (07), Mirabel

Journée technique sur la taille rase de précision Vendredi 13 mars, 09h00 La cave de Montfleury, Mirabel (07) Ardèche

Ouvert à tous les viticulteurs, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-13T09:00:00+01:00 – 2026-03-13T12:30:00+01:00

Fin : 2026-03-13T09:00:00+01:00 – 2026-03-13T12:30:00+01:00

Journée technique viticulture – Taille rase de précision / Taille mécanique

La Chambre d’agriculture de l’Ardèche vous propose une journée technique dédiée à la taille rase de précision, également appelée taille mécanique, à destination des viticulteurs et professionnels de la filière souhaitant mieux appréhender cette pratique en plein développement.

Cette matinée permettra d’aborder les fondamentaux techniques, agronomiques et économiques de la taille mécanisée, à travers des apports théoriques et des retours d’expérience terrain.

Au programme :

Les principes de base de la taille mécanisée

Les impacts physiologiques sur la vigne

Les itinéraires techniques associés : palissage, réglages et erreurs à éviter

Le volet économique : comparaison entre taille mécanique et taille manuelle

En complément, des vignerons de la Cave de Montfleury présenteront trois modèles de machines, permettant d’illustrer concrètement les différentes solutions disponibles.

La journée sera animée par Christophe Gaviglio, Ingénieur à l’IFV, expert en agronomie viticole et en matériel viticole.

La cave de Montfleury, Mirabel (07) 600 chemin de la cave, Mirabel (07) Mirabel 07170 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/Pages/DesignPageV2.aspx?subpage=design&token=a9765a81075f48ad9933a57f5f8f2f1f&id=l5GK4XsCCkis6wvl_bQpIAUlUW7yaAxPi6XpRSeKZrtUOTU5Slc1SDM3UTVZWVpISEpaQlpSM1NNUy4u »}]

La Chambre d’agriculture de l’Ardèche propose une journée technique sur la taille rase de précision / ou taille mécanique. journée technique viticulture taille rase de précision