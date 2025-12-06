Journée Téléthon au Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay
Mobilisez-vous massivement en faveur du Téléthon, le 6 décembre au Puy-en-Velay, afin de collecter des fonds pour la recherche médicale sur les maladies rares.
Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 07 40
English :
Join the Telethon on December 6 in Le Puy-en-Velay to raise funds for medical research into rare diseases.
