JOURNEE TELETHON CANTAOUS Salle des fêtes Cantaous samedi 29 novembre 2025.
Salle des fêtes CANTAOUS Cantaous Hautes-Pyrénées
Début : 2025-11-29 08:00:00
fin : 2025-11-29 19:00:00
2025-11-29
Participez à une journée spéciale Téléthon !
>> Marche 7km départ 9h / Marche 3km départ 13h30.
>>> 11h Représentation de danse en ligne ave FASILA DANSE
>> Concert vocal avec les Bérets Bleus et les Centaurées de Nistos.
5€ par animation — inscription 30 min avant chaque activité.
Tombola I Restauration, buvette
Salle des fêtes CANTAOUS Cantaous 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 10 01
English :
Take part in a special Telethon day!
>> 7km walk starting at 9am / 3km walk starting at 1:30pm.
>>> 11am Line dance performance with FASILA DANSE
>> Vocal concert with Les Bérets Bleus and Les Centaurées de Nistos.
5? per activity — registration 30 min before each activity.
Tombola I Catering, refreshments
German :
Nehmen Sie an einem speziellen Telethon-Tag teil!
>> Wanderung 7 km Abfahrt 9 Uhr / Wanderung 3 km Abfahrt 13:30 Uhr.
>>> 11 Uhr Linedance-Vorführung mit FASILA DANSE
>> Gesangskonzert mit den Bérets Bleus und den Centaurées de Nistos.
5? pro Animation — Anmeldung 30 Minuten vor jeder Aktivität.
Tombola I Essen und Trinken
Italiano :
Partecipate a una giornata speciale di Telethon!
>> Camminata di 7 km a partire dalle 9.00 / Camminata di 3 km a partire dalle 13.30.
>>> Ore 11:00 Spettacolo di line dance con FASILA DANSE
>> Concerto vocale con Les Bérets Bleus e Les Centaurées de Nistos.
5? per attività — iscrizione 30 minuti prima di ogni attività.
Tombola I Cibo e rinfreschi
Espanol :
¡Participe en una jornada especial del Teletón!
>> Caminata de 7 km a partir de las 9h / Caminata de 3 km a partir de las 13h30.
>>> 11h Espectáculo de danza en línea con FASILA DANSE
>> Concierto vocal con Les Bérets Bleus y Les Centaurées de Nistos.
5? por actividad — inscripción 30 min antes de cada actividad.
Tómbola I Comida y refrescos
