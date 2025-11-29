JOURNEE TELETHON CANTAOUS

Salle des fêtes CANTAOUS Cantaous Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 08:00:00

fin : 2025-11-29 19:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Participez à une journée spéciale Téléthon !

>> Marche 7km départ 9h / Marche 3km départ 13h30.

>>> 11h Représentation de danse en ligne ave FASILA DANSE

>> Concert vocal avec les Bérets Bleus et les Centaurées de Nistos.

5€ par animation — inscription 30 min avant chaque activité.

Tombola I Restauration, buvette

.

Salle des fêtes CANTAOUS Cantaous 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 10 01

English :

Take part in a special Telethon day!

>> 7km walk starting at 9am / 3km walk starting at 1:30pm.

>>> 11am Line dance performance with FASILA DANSE

>> Vocal concert with Les Bérets Bleus and Les Centaurées de Nistos.

5? per activity — registration 30 min before each activity.

Tombola I Catering, refreshments

German :

Nehmen Sie an einem speziellen Telethon-Tag teil!

>> Wanderung 7 km Abfahrt 9 Uhr / Wanderung 3 km Abfahrt 13:30 Uhr.

>>> 11 Uhr Linedance-Vorführung mit FASILA DANSE

>> Gesangskonzert mit den Bérets Bleus und den Centaurées de Nistos.

5? pro Animation — Anmeldung 30 Minuten vor jeder Aktivität.

Tombola I Essen und Trinken

Italiano :

Partecipate a una giornata speciale di Telethon!

>> Camminata di 7 km a partire dalle 9.00 / Camminata di 3 km a partire dalle 13.30.

>>> Ore 11:00 Spettacolo di line dance con FASILA DANSE

>> Concerto vocale con Les Bérets Bleus e Les Centaurées de Nistos.

5? per attività — iscrizione 30 minuti prima di ogni attività.

Tombola I Cibo e rinfreschi

Espanol :

¡Participe en una jornada especial del Teletón!

>> Caminata de 7 km a partir de las 9h / Caminata de 3 km a partir de las 13h30.

>>> 11h Espectáculo de danza en línea con FASILA DANSE

>> Concierto vocal con Les Bérets Bleus y Les Centaurées de Nistos.

5? por actividad — inscripción 30 min antes de cada actividad.

Tómbola I Comida y refrescos

L’événement JOURNEE TELETHON CANTAOUS Cantaous a été mis à jour le 2025-10-04 par OT de Neste-Barousse|CDT65