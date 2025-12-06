JOURNÉE TÉLÉTHON Massegros Causses Gorges

JOURNÉE TÉLÉTHON Massegros Causses Gorges samedi 6 décembre 2025.

JOURNÉE TÉLÉTHON

Massegros Causses Gorges Lozère

Cette année encore la caravane de vente du Téléthon fera le tour du Massegros et alentours ..programme à venir…

Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 48 88 08

English :

Once again this year, the Telethon sales caravan will be touring Massegros and the surrounding area…program to come…

German :

Auch in diesem Jahr wird die Verkaufskarawane des Telethon wieder durch Massegros und Umgebung ziehen …Programm folgt…

Italiano :

Anche quest’anno, la carovana di vendita di Telethon girerà per Massegros e dintorni… programma a venire…

Espanol :

Un año más, la caravana de ventas del Telemaratón recorrerá Massegros y sus alrededores… programa por venir…

