JOURNÉE TÉLÉTHON Massegros Causses Gorges
JOURNÉE TÉLÉTHON Massegros Causses Gorges samedi 6 décembre 2025.
JOURNÉE TÉLÉTHON
Massegros Causses Gorges Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Cette année encore la caravane de vente du Téléthon fera le tour du Massegros et alentours ..programme à venir…
Cette année encore la caravane de vente du Téléthon fera le tour du Massegros et alentours ..programme à venir… .
Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 48 88 08
English :
Once again this year, the Telethon sales caravan will be touring Massegros and the surrounding area…program to come…
German :
Auch in diesem Jahr wird die Verkaufskarawane des Telethon wieder durch Massegros und Umgebung ziehen …Programm folgt…
Italiano :
Anche quest’anno, la carovana di vendita di Telethon girerà per Massegros e dintorni… programma a venire…
Espanol :
Un año más, la caravana de ventas del Telemaratón recorrerá Massegros y sus alrededores… programa por venir…
L’événement JOURNÉE TÉLÉTHON Massegros Causses Gorges a été mis à jour le 2025-10-09 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn