Journée Téléthon Centre culturel l’Ellipse Moëlan-sur-Mer

Journée Téléthon

Centre culturel l’Ellipse 17 Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06 17:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Après-midi de danse avec Michel et son accordéon. Espace jeunesse (pêche à la ligne, billard hollandais, bracelets de l’amitié, caricatures). Vente de crêpes, gâteaux, boissons. Stand d’objets de Noël, doudous, mitaines, moufles, écharpes, bonnets… .

Centre culturel l’Ellipse 17 Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 71 06 63 84

English :

L’événement Journée Téléthon Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2025-12-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS