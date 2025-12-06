Journée Téléthon

Salle polyvalente Saint-Étienne-Lardeyrol Haute-Loire

Tarif : – –

Date : 2025-12-06

Début : 2025-12-06 13:30:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Le comité des fêtes vous invite à sa journée au profit du Téléthon.

Salle polyvalente Saint-Étienne-Lardeyrol 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 69 34 34 59

English :

The Comité des fêtes invites you to its Telethon fundraising day.

German :

Das Festkomitee lädt Sie zu seinem Tag zugunsten des Telethon ein.

Italiano :

Il Comité des Fêtes vi invita alla sua giornata a favore di Telethon.

Espanol :

El Comité des Fêtes le invita a su jornada a beneficio del Teletón.

L’événement Journée Téléthon Saint-Étienne-Lardeyrol a été mis à jour le 2025-11-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay