Journée Téléthon Saint-Étienne-Lardeyrol

Le comité des fêtes vous invite à sa journée au profit du Téléthon.
Salle polyvalente Saint-Étienne-Lardeyrol 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 69 34 34 59
English :
The Comité des fêtes invites you to its Telethon fundraising day.
German :
Das Festkomitee lädt Sie zu seinem Tag zugunsten des Telethon ein.
Italiano :
Il Comité des Fêtes vi invita alla sua giornata a favore di Telethon.
Espanol :
El Comité des Fêtes le invita a su jornada a beneficio del Teletón.
