Journée Terre, Terroir & Talents Les Riceys

Journée Terre, Terroir & Talents

Château de Ricey-Bas Les Riceys Aube

Tarif : – – Eur

159

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29



Samedi 29 novembre 2025

5 lieux d'exception 1 expérience unique

Vivez une immersion inédite mêlant patrimoine, terroir et gastronomie

Visite privée du château

Déjeuner d'exception

Découverte d'une abbaye cistercienne

Atelier céramique

Dîner gastronomique en 8 temps

Une expérience intime, culturelle, sensorielle, alliant patrimoine, artisans, terroir et haute gastronomie.

________

Événement exclusif places limitées

159€/personne

Réservations contact@leclosdescadoles.com 03 65 67 86 36

______



Château de Ricey-Bas 1 Rue de l'Île, 10340 Les Riceys 159€

Château de Ricey-Bas Les Riceys 10340 Aube Grand Est +33 3 65 67 86 36 contact@leclosdescadoles.com









