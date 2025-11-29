Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Journée Terre, Terroir & Talents Les Riceys samedi 29 novembre 2025.

Château de Ricey-Bas Les Riceys Aube

2025-11-29
2025-11-29

2025-11-29

é ’ & ✨

Samedi 29 novembre 2025
5 lieux d’exception 1 expérience unique

Vivez une immersion inédite mêlant patrimoine, terroir et gastronomie
Visite privée du â –
Déjeuner d’exception avec la
⛪️ Découverte d’une é é cistercienne
Atelier céramique avec
️ Dîner gastronomique en 8 temps au
Une expérience intime, culturelle, sensorielle, alliant patrimoine, artisans, terroir et haute gastronomie.

________

Événement exclusif places limitées
159€/personne
Réservations contact@leclosdescadoles.com 03 65 67 86 36
______

, & ’ é .
Château de Ricey-Bas 1 Rue de l'Île, 10340 Les Riceys 159€.

Château de Ricey-Bas Les Riceys 10340 Aube Grand Est +33 3 65 67 86 36 contact@leclosdescadoles.com

