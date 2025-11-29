Journée Terre, Terroir & Talents Les Riceys
Samedi 29 novembre 2025
5 lieux d’exception 1 expérience unique
Vivez une immersion inédite mêlant patrimoine, terroir et gastronomie
Visite privée du â –
Déjeuner d’exception avec la
⛪️ Découverte d’une é é cistercienne
Atelier céramique avec
️ Dîner gastronomique en 8 temps au
Une expérience intime, culturelle, sensorielle, alliant patrimoine, artisans, terroir et haute gastronomie.
Événement exclusif places limitées
159€/personne
Réservations contact@leclosdescadoles.com 03 65 67 86 36
Château de Ricey-Bas 1 Rue de l’Île, 10340 Les Riceys 159 .
Château de Ricey-Bas Les Riceys 10340 Aube Grand Est +33 3 65 67 86 36 contact@leclosdescadoles.com
