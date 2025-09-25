Journée Thématique à la Chartreuse Neuville-sous-Montreuil

Journée Thématique à la Chartreuse Neuville-sous-Montreuil jeudi 25 septembre 2025.

1 allée de la Chartreuse Neuville-sous-Montreuil Pas-de-Calais

Jeudi 25 septembre 2025 à 10h

Chartreuse de Neuville

Une journée riche en échanges et témoignages autour de l’expression de soi et de la parole.

La parole, ce lien si évident entre nous, peut devenir fragile, glissait vers d’autres formes d’expression, s’absenter… Elle peut être empêchée, ou facilitée ! Elle peut jaillir autrement chant, geste, rythme, mouvement préférer le silence, le regard, une présence à l’autre.

N’hésitez pas à prendre part à cette journée où nous échangerons ensemble comment dire ou ne pas dire, avec ou sans les mots…

Ce temps fort s’inscrit dans le cadre des activités de répit et les moments de rencontres développés à la Chartreuse pour permettre aux publics accompagnés, aux professionnels, proches aidants et particuliers de faire un pas de côté dans le cadre apaisant de la Chartreuse de Neuville.

Elle est proposée en partenariat avec des acteurs du territoire qui, chacun à leur manière, encouragent la prise de parole et stimulent les liens qui nous relient.

Ouvert à tous Tarif 5 €

Inscriptions à n.cuvelier@lachartreusedeneuville.org

1 allée de la Chartreuse Neuville-sous-Montreuil 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 56 97 association@lachartreusedeneuville.org

