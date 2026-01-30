Journée Thématique Bien vieillir en Bourgogne Franche-Comté L’Inter-Actif Autun
Journée Thématique Bien vieillir en Bourgogne Franche-Comté L’Inter-Actif Autun jeudi 5 mars 2026.
Journée Thématique Bien vieillir en Bourgogne Franche-Comté
L’Inter-Actif 90 Avenue de la République Autun Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-05 09:00:00
fin : 2026-03-05 16:30:00
Date(s) :
2026-03-05
Nous sommes heureux d’annoncer le lancement du premier temps régional dédié au Bien Vieillir, organisé à Autun.
Cette journée, destinée aux (futurs) élus, techniciens et professionnels, marque le début d’un cycle régional d’événements porté par le Générateur Bourgogne Franche-Comté
rencontres, réflexions collectives, accompagnements de projets et visites inspirantes accompagneront les territoires dans les mois à venir.
Programme
9h30 Accueil café Chez Daddy
10h00 Table ronde Les enjeux du vieillissement de la population en BFC
11h15 Présentation Bien vieillir à Autun et dans le Grand Autunois Morvan
11h30 Intervention sur la Maison Daddy, première en France
12h45 Déjeuner + déplacement vers L’Inter-Actif
14h30 Atelier participatif envies et projets pour le territoire
15h30 Présentation du tiers-lieu L’Inter-Actif Bien vivre & santé
16h30 Clôture
Inscription obligatoire places limitées .
L’Inter-Actif 90 Avenue de la République Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté linter-actif@mutualite-71.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journée Thématique Bien vieillir en Bourgogne Franche-Comté
L’événement Journée Thématique Bien vieillir en Bourgogne Franche-Comté Autun a été mis à jour le 2026-01-30 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)