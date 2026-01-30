Journée Thématique Bien vieillir en Bourgogne Franche-Comté L’Inter-Actif Autun

Journée Thématique Bien vieillir en Bourgogne Franche-Comté

L’Inter-Actif 90 Avenue de la République Autun Saône-et-Loire

Début : 2026-03-05 09:00:00

fin : 2026-03-05 16:30:00

2026-03-05

Nous sommes heureux d’annoncer le lancement du premier temps régional dédié au Bien Vieillir, organisé à Autun.

Cette journée, destinée aux (futurs) élus, techniciens et professionnels, marque le début d’un cycle régional d’événements porté par le Générateur Bourgogne Franche-Comté

rencontres, réflexions collectives, accompagnements de projets et visites inspirantes accompagneront les territoires dans les mois à venir.

Programme

9h30 Accueil café Chez Daddy

10h00 Table ronde Les enjeux du vieillissement de la population en BFC

11h15 Présentation Bien vieillir à Autun et dans le Grand Autunois Morvan

11h30 Intervention sur la Maison Daddy, première en France

12h45 Déjeuner + déplacement vers L’Inter-Actif

14h30 Atelier participatif envies et projets pour le territoire

15h30 Présentation du tiers-lieu L’Inter-Actif Bien vivre & santé

16h30 Clôture

Inscription obligatoire places limitées .

L’Inter-Actif 90 Avenue de la République Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté linter-actif@mutualite-71.fr

