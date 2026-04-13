Date et horaire de début et de fin : 2026-04-15 10:30 –

Gratuit : non Entre 4€ et 6€. En famille, Jeune Public, Adulte, Personne en situation de handicap, Etudiant, Tout public, Senior

Le cinéma Bonne Garde s’associe à l’exposition Maternités au Chronographe en proposant une journée thématique pendant les vacances d’avril. Petits et grands pourront profiter de films en lien avec le thème de la maternité :- 10h30 : Portraits de famille (3-6 ans) ;- 14h30 : Ma mère est une gorille et alors (6-12 ans) ;- 18h : Les enfants loups (famille) ;- 20h30 : Ninja Baby (grand public).Le Chronographe viendra échanger avec les spectateurs pour présenter l’exposition à la suite de la projection de 14h30.

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com https://cinemalebonnegarde.com/FR/9/cinema-bonne-garde-nantes.html



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