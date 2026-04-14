Journée thématique « Maternités » au Cinéma Bonne Garde Mercredi 15 avril, 10h30 Cinéma Bonne Garde Loire-Atlantique

Entre 4€ et 6€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T10:30:00+02:00 – 2026-04-15T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-15T10:30:00+02:00 – 2026-04-15T22:00:00+02:00

Le cinéma Bonne Garde s’associe à l’exposition Maternités au Chronographe en proposant une journée thématique pendant les vacances d’avril. Petits et grands pourront profiter de films en lien avec le thème de la maternité :

– 10h30 : Portraits de famille (3-6 ans) ;

– 14h30 : Ma mère est une gorille et alors (6-12 ans) ;

– 18h : Les enfants loups (famille) ;

– 20h30 : Ninja Baby (grand public).

Le Chronographe viendra échanger avec les spectateurs pour présenter l’exposition à la suite de la projection de 14h30.

Cinéma Bonne Garde 20 rue Frère Louis 44200 NANTES Nantes 44200 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire https://cinemalebonnegarde.com/FR/9/cinema-bonne-garde-nantes.html https://www.facebook.com/cinema.bonnegarde/;https://www.instagram.com/cinebonnegarde [{« type »: « link », « value »: « https://cinemalebonnegarde.com/FR/9/cinema-bonne-garde-nantes.html »}] Salle de cinéma de environ 300 places

Taille de l’écran : 4.33m de haut et 9.80m de large – en vélo :

un parking vélo est à votre disposition devant l’entrée du cinéma

deux stations de Naolib vélo en libre service sont localisées à proximité du cinéma : station Pirmil et station Saint Jacques

– en transports en commun (Naolib) :

Tram : L2 et L3 station Pirmil

Chronobus : C4 et C9 arrêt Pirmil

Bus : Lignes 27, 28, 36, 38 arrêt Pirmil Ligne 42 arrêt Saint Jacques

Le cinéma Bonne Garde s’associe à l’exposition Maternités au Chronographe en proposant une journée thématique pendant les vacances d’avril.

@QuentinHulo et @LeChronographe