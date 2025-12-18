Journée thématique Politiser l’enfance#2 Festival Parallèle Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] Marseille 8e Arrondissement

Journée thématique Politiser l’enfance#2 Festival Parallèle

Samedi 31 janvier 2026 à partir de 14h. Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] 69 Avenue d’Haïfa Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 14:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Journée thématique Politiser l’enfance #2 Festival Parallèle au Musée d’Art Contemporain [mac].

Dans le cadre d’une collaboration renouvelée entre le [mac]et Parallèle et après une première édition menée lors du Festival Parallèle en février 2025, les deux partenaires ont souhaité poursuivre ce travail de programmation à la croisée des enjeux politiques de l’enfance et des représentations mobilisations de celle-ci au sein des formes et des espaces de l’art.



Cette programmation se déroulera sur le temps d’une après-midi et se déploie en différents formats : ateliers de pratique à destination d’un public mixte enfants-parents, atelier table ronde pour un public adulte, une performance pensée comme un terrain partagé de jeu et un goûter.



► Ateliers



• Atelier mené par l’artiste Jehane Mahmoud Dessiner des LIMITES, représentation des limites par des images poétiques et dessinées.

À partir de 5 ans, atelier ouvert aux parents et enfants, adultes seul.es, adolescent·es seul.es, fratrie accompagnée au moins d’un·e adolescent·e, groupes d’amis, couples.



• Atelier débat mouvant mené par Shed Publishing à destination d’un public adulte, croisant réflexions sur l’antiracisme et l’adultisme. Modération par Shed (Lydia Amarouche), une autrice de Entrer en pédagogie antiraciste, une personne spécialisée sur l’adultisme, une perspective sur un livre à venir en cours de traduction sur le lien entre la Palestine/judéité/la mémoire de l’holocauste expliqué aux enfants.



► 16h Performance Nuage

Pièce chorégraphique de Shereya

Nuage invite le public enfants/ adultes -à s’engager dans un jeu-transitions-rêves sur les manières d’exister exister dans un collectif, exister dans la dissidence, exister dans le dialogue, exister comme une possibilité infinie, exister dans les changements et dans l’accueil.

À partir de 7 ans



► 17h Goûter





Curation : Flora Fettah, Assia Ugobor et Lamia Zanna, trio de curatrices constitué dans le cadre du programme Futures Directions soutenu par la Fondation de France et Anne Kerzerho, directrice de Parallèle.



Un partenariat [mac] et Parallèle pratiques artistiques émergentes internationales. .

Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] 69 Avenue d’Haïfa Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 83 49 macpublics@marseille.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Politiser l’enfance #2 theme day Festival Parallèle at the Musée d’Art Contemporain [mac].

L’événement Journée thématique Politiser l’enfance#2 Festival Parallèle Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-18 par Ville de Marseille